Ανάρτηση και «ξέσπασμα» Σαλάχ!

Αποφασισμένος να στείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στη Λίβερπουλ ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος με την τοποθέτησή του έκανε κάθε φίλο της ομάδας να… ταυτιστεί!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ προχώρησε σε μία ιδιαίτερα δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση για τη φετινή κατάσταση της Λίβερπουλ, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση αναφορικά με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και την ανάγκη επιστροφής στις αρχές που την έκαναν πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας.

Ο Αιγύπτιος σταρ μίλησε ανοιχτά για την απογοήτευσή του από τη φετινή πορεία των «κόκκινων», τονίζοντας πως η ομάδα έχει χάσει την ποδοσφαιρική της ταυτότητα, ενώ υπογράμμισε πως η Λίβερπουλ οφείλει να επιστρέψει στο «heavy metal football» που φόβιζε κάθε αντίπαλο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Έχω δει αυτόν τον σύλλογο να περνά από όσους τον αμφισβητούσαν στους πιστούς και από τους πιστούς στους πρωταθλητές. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά και πάντα έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τον σύλλογο να φτάσει εκεί. Τίποτα δεν με κάνει πιο περήφανο από αυτό.

Το να καταρρεύσουμε ξανά σε ακόμη μία ήττα αυτή τη σεζόν ήταν πολύ επώδυνο και δεν είναι αυτό που αξίζουν οι φίλαθλοί μας. Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να επιστρέφει στο επιθετικό “heavy metal” ποδόσφαιρο που φοβούνται οι αντίπαλοι και ξανά σε μία ομάδα που κατακτά τρόπαια.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που ξέρω να παίζω και αυτή είναι η ταυτότητα που πρέπει να επανέλθει και να διατηρηθεί για πάντα. Δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμη και όποιος έρχεται σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτήν.

Το να κερδίζεις μερικά παιχνίδια εδώ κι εκεί δεν είναι αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύει η Λίβερπουλ. Όλες οι ομάδες κερδίζουν παιχνίδια.

Η Λίβερπουλ θα είναι πάντα ένας σύλλογος που σημαίνει πάρα πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Θέλω να τη βλέπω να πετυχαίνει για πολλά χρόνια ακόμη, ακόμα κι όταν εγώ θα έχω αποχωρήσει.

Όπως λέω πάντα, η πρόκριση στο επόμενο Champions League είναι το απόλυτο minimum και θα κάνω τα πάντα για να συμβεί αυτό.»

Η ανάρτηση του Σαλάχ έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση στους φίλους της Λίβερπουλ, καθώς πολλοί βλέπουν στα λόγια του μία ξεκάθαρη απαίτηση για επιστροφή στις αρχές και τη νοοτροπία που χαρακτήρισαν την ομάδα στα κορυφαία χρόνια της εποχής Γιούργκεν Κλοπ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

