Δύο χάλκινα για την Κύπρο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ

Δύο χάλκινα μετάλλια εξασφάλισε η Κύπρος, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ, κάτω των 18 ετών, το οποίο διεξήχθη στην Κροατία.

Η Χαρά Μελή στο ΤΡΑΠ και η Σωτηρούλα Χρίστου στο ΣΚΗΤ, εξασφάλισαν τα δύο χάλκινα μετάλλια.

Στο ΤΡΑΠ, η Χαρά Μελή με 65 επιτυχίες στους 75 δίσκους (20+21+24), κατέλαβε την τρίτη θέση εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο.

Το χρυσό κατέκτησε η Ισπανίδα Ειρήνη Ντελ Ρέϊ με 70/75 και το αργυρό η Ντάρα Τσιουπίνα από τη Ρωσία με 68/75.

Στην Κατηγορία Εφήβων στο ΤΡΑΠ, ο Ανδρέας Γερμανός κατέλαβε την έκτη θέση με 65/75 (23+22+20).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πολωνός Άντονι Σόττις με 70/75, ενώ το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκαν στη διαδικασία σιούτ όφ μεταξύ δύο Τσέχων Σκοπευτών οι οποίοι ισοβάθμησαν με 69/75. Το αργυρό κατέκτησε ο Γιάκουπ Τσμέλικ, ο οποίος επικράτησε του συμπατριώτη του Καμίλ Μπέτναρ με 1-0.

Το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο για την Κύπρο, ήρθε στο ΣΚΗΤ Νεανίδων με τη Σωτηρούλα Χρίστου, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση με 64/75 (22+21+21).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Τζέσικα Χάμπρουκ από τη Βρετανία με 70/75 και το αργυρό η Κάτι Έσεξ επίσης από τη Βρετανία με 68/75.

Στο ΣΚΗΤ εφήβων είχαμε δύο Κυπριακές συμμετοχές. Ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους κατέλαβε την πέμπτη θέση με 68/75 (23+22+23) και ο Ανδρέας Μιχαήλ την έβδομη με 66/75 (22+23+21).

Το χρυσό μετάλλιο στο ΣΚΗΤ εφήβων, κατέκτησε ο Βούλγαρος Ίλια Ίλιεφ με 71/75. Τα άλλα δύο μετάλλια κρίθηκαν σε αγώνες σιούτ όφ μεταξύ τριών σκοπευτών, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 69/75. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Τσέχος Λούκας Χάβλικ, ο οποίος επικράτησε των αντιπάλων του με 2 επιτυχίες, έναντι μίας.

Το Χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε επίσης σε αγώνα σιούτ όφ μεταξύ του Πολωνού Χάμπερτ Γκούζικ και του Ελλαδίτη Ανδρέα Άγγελου Παγουλάτου. Ο Πολωνός κατέκτησε το χάλκινο επικρατώντας με 6 επιτυχίες έναντι 5 του Ελλαδίτη σκοπευτή.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου συγχαίρουν τη Χαρά Μελή και τη Σωτηρούλα Χρίστου, για την κατάκτηση των δύο χάλκινων μεταλλίων, καθώς και τους τρείς νεαρούς αθλητές Αντρέα Γερμανό, Χαράλαμπο Παπαχαραλάμπους και Ανδρέα Μιχαήλ για την πολύ καλή παρουσία τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ κάτω των 18 ετών. Ευχαριστίες εκφράζουν επίσης και στον Ομοσπονδιακό μας Προπονητή στο ΤΡΑΠ Αντώνη Φεττά, ο οποίος συνόδευσε την αποστολή.