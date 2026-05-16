Οριστικό: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι!
Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει συμφωνήσει με τους διοικούντες την Τσέλσι ν' αποτελέσει τον νέο προπονητή της ομάδας για την επόμενη 4ετία!
Όσο κι αν αυτές τις ώρες «πονάει» για το κλαμπ και τους οπαδούς του η απώλεια του Κυπέλλου στον τελικό με τη Σίτι, ήρθε η επιβεβαιωμένη είδηση για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο!
Το Athletic τονίζει πως η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά, ο Ισπανός πρώην κόουτς της Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τους Λονδρέζους και πολύ σύντομα θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.
Ο Αλόνσο βρέθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα μέσα στην εβδομάδα κι εκεί έπειτα από συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας προέκυψε η οριστική συμφωνία!
