Οριστικό: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι!

Ο Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να θεωρείται ο νέος προπονητής της Τσέλσι για τα επόμενα 4 χρόνια!

Όσο κι αν αυτές τις ώρες «πονάει» για το κλαμπ και τους οπαδούς του η απώλεια του Κυπέλλου στον τελικό με τη Σίτι, ήρθε η επιβεβαιωμένη είδηση για την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο!

Το Athletic τονίζει πως η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά, ο Ισπανός πρώην κόουτς της Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τους Λονδρέζους και πολύ σύντομα θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Αλόνσο βρέθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα μέσα στην εβδομάδα κι εκεί έπειτα από συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας προέκυψε η οριστική συμφωνία!

