Βαθμολογία πλέι-άουτ Stoiximan Super League: Υποβιβάστηκε και μαθηματικά η ΑΕΛ, ζωντανός ο Πανσερραϊκός

Αντίο στην μεγάλη κατηγορία είπε η ΑΕΛ Novibet, ενώ η μάχη για την αποφυγή της δεύτερης θέσης που οδηγεί στην Super League 2 θα γίνει ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης ΑΚΤΩΡ και Πανσεραϊκό.

Μόλις μία σεζόν κράτησε το όνειρο της ΑΕΛ Novibet στην Super League, αφού η ομάδα του κάμπου υποβιβάστηκε και μαθηματικά, μία αγωνιστική πριν το τέλος των πλέι-άουτ.

Μπορεί οι βυσσινί να επέστρεψαν στις νίκες, με το 2-1 επί του Ατρομήτου, ωστόσο η λευκή ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά, διατήρησε την μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς, με τους Αρκάδες να έχουν την μεταξύ τους ισοβαθμία.

Αυτός που διατήρησε ελπίδες σωτηρίας είναι ο Πανσερραϊκός που είδε το παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό να αναβάλλεται λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Για να σωθεί η ομάδα των Σερρών πρέπει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια που απομένουν (εντός με Παναιτωλικό, εκτός με Ατρόμητο) και ταυτόχρονα, ο Αστέρας Τρίπολης να μην κερδίσει την τελευταία αγωνιστική μέσα στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας Πανσερραϊκού και Αστέρα Τρίπολης στους 34 βαθμούς, τότε η ομάδα που υποβιβάζεται θα είναι οι Αρκάδες, αφού η ομάδα της Μακεδονίας υπερτερεί λόγω καλύτερης συγκομιδής στα τέσσερα φετινά μεταξύ τους παιχνίδια.

Αναλυτικά η βαθμολογία μετά τους αγώνες για την 9η αγωνιστική των πλέι-άουτ για την αποφυγή του υποβιβασμού έχει ως εξής:

1. Ατρόμητος 35 43 43-42

2. Κηφισιά 35 38 37-49

3. Παναιτωλικός 34 35 33-48

4. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 35 33 34-48

5. ΑΕΛ Novibet 35 30 32-53

6. Πανσερραϊκός 34 28 24-66

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις μετά το τέλος της διαδικασίας των πλέι-άουτ υποβιβάζονται στην Super League 2.

** Η αναμέτρηση Πανσερραϊκού - Παναιτωλικού που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/5) στις 19:00

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

19:00: Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

19:00: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.

sdna.gr