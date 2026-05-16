64α Μάτσεια: Πρωταγωνιστής ο... άνεμος στην α΄ ημέρα!

Οι αγώνες στίβου στα ανοιχτά στάδια, κάποιες φορές εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες και επηρεάζονται σαφέστατα τα αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών, χωρίς να μπορούν να δουν στις επιδόσεις τους την πραγματική προσπάθεια που κατέβαλαν. Κάτι τέτοιο συνέβη και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στην πρώτη αγωνιστική ημέρα των «64ων Ματσείων», τα οποία διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Πράξανδρος Κερύνειας, τιμώντας τη μνήμη τού ήρωα τής ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση. Στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, οι καιρικές συνθήκες θύμιζαν περισσότερο... φθινόπωρο και όχι το τέλος τής άνοιξης που οδηγεί στο καλοκαίρι. Ναι μεν έλαμπε ο ήλιος στον ουρανό, όμως ο άνεμος ήταν πάρα πολύ έντονος και πολύ ασταθής στη φορά του, με την ατμόσφαιρα να είναι αρκετά παγωμένη για την εποχή.

Όπως θα δείτε και στα αποτελέσματα, ο πάρα πολύ δυνατός άνεμος στέρησε αναγνώριση επιδόσεων στους δρόμους ταχύτητας και στα οριζόντια άλματα, ενώ ταλαιπώρησε αφάνταστα όλους τους αθλητές και αθλήτριες σε όλα τα αγωνίσματα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγραφούν επιδόσεις ανάλογες της αγωνιστικής κατάστασης που βρίσκονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι... Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ατυχία τής πρωταθλήτριάς μας στο ύψος, Στυλιάνας Ιωαννίδου, η οποία στο τρέξιμο για το άλμα της, είδε τον πήχη να φεύγει από τους στυλοβάτες και στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, παραλίγο να τραυματιστεί...

Με αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, υπήρχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως η νέα επίδοση αγώνων που κατέγραψαν τα κορίτσια τού Γυμναστικού Συλλόγου Ευαγόρας Αμμοχώστου, στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ. Οι νεαρές Στεφανία Σίμου Κυριαζή (2009), Παναγιώτα Τσολάκη (2010), Ανδριάνα Κυριάκου (2011) και Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (2007) συνεργάστηκαν άψογα και τερμάτισαν σε 48.55, αφήνοντας στην ιστορία των προηγούμενο ρεκόρ αγώνων (48.67) τής ομάδας τού ΓΣΠ από το 2016!

* Ξεχώρισε, επίσης, η νέα ατομική επίδοση τής Άντριας Πουρίκκου στο τριπλούν με 12,91μ., καθώς φάνηκε τυχερή όταν πραγματοποιούσε το άλμα της και ο άνεμος ήταν σε κανονικές συνθήκες (+1,0 μ/δ). Η 20χρονη πρωταθλήτριά μας πέρασε στην 6η θέση όλων των εποχών, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στο τριπλούν τα τελευταία 12 χρόνια!

* Προσθέτουμε την πολύ καλή επίδοση τής 15χρονης Νικολέττας Γεωργιάδου στα 400μ., με 57.78, η οποία σε καλύτερες συνθήκες ανέμου δείχνει ότι είναι ικανή να πετύχει το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, που είναι 57.00!

* Θυμίζουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική ημέρα των «64ων Ματσείων» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Μαΐου 2026 και ελπίζουμε ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες.

* Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο πρόεδρος τού Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανδρος Κερύνειας κ. Σωτήρης Αδάμου.

* Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες και προπονητές - προπονήτριες για τις προσπάθειες και επιδόσεις στην πρώτη ημέρα.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες στα αγωνίσματα τής πρώτης ημέρας. Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/matseia/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ (+6,5 μ/δ)!

(1) Λάμπρος Χριστοφίδης (2008) (ΓΣΟ) 10.45

(2) Σταύρος Αυγουστίνου (1998) (ΓΣΕ) 10.48

(3) Οτόνιε Εμπίγε Χένρι Μάικα (2008) (ΓΣΠ) 10.88

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαριλίζα Πιττάκα (2007) (ΓΣΟ) 11.83 (+3,9)

(2) Σωτηρία Παπαγεωργίου (2005) (ΓΣΠρ) 12.00 (+3,9)

(3) Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (2007) (ΓΣΕ) 12.07 (+3,9)

(3) Ανδριάνα Κυριάκου (2011) (ΓΣΕ) 12.07 (+4,7)

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μάρκος Αντωνιάδης (2006) (ΓΣΟ) 49.08

(2) Αντώνης Διαμαντάκης (2005) (ΓΣΟ) 50.15

(3) Ες Μπάμπα Σοράι (2007) (ΓΣΚ) 50.40

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Θέκλα Αλεξάνδρου (2002) (ΓΣΚ) 56.18

(2) Νικολέττα Γεωργιάδου (2010) (ΓΣΖ) 57.78

(3) Ραφαέλλα Δημητρίου (1993) (ΓΣΚ) 58.16

1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αντρέα Μισιάρα (1994) (ΓΣΠ) 4:10.71

(2) Μάριος Σπύρου (2004) (ΓΣΠ) 4:11.03

(3) Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (2008) (ΓΣΠ) 4:16.62

1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μερόπη Παναγιώτου (1994) (ΓΣΠ) 4:44.22

(2) Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (2007) (ΓΣΠ) 4:49.48

(3) Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (2006) (ΓΣΚ) 4:51.32

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (χωρίς πληροφόρηση ανέμου)

(1) Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα (2008) (ΓΣΚ) 14.18

(2) Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (2007) (ΓΣΕ) 14.28

(3) Αλίσια Ομπίτσι (2010) (ΓΣΠ) 15.73

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Τοφή (1991) (ΓΣΕ) 9:32.23

(2) Κωνσταντίνος Μικελλίδης (2007) (ΓΣΚ) 9:47.29

(3) Νικόλας Φράγκου (1994) (ΓΣΠ) 10:06.05

3.000Μ. ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (1993) (ΓΣΠ) 11:00.97

(2) Χρυσοβαλάντω Τούμπα (2004) (ΓΣΠ) 11:58.87

(3) Μαρία Σιγουλάκη (2009) (ΓΣΚ) 14:11.18

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Στυλιάνα Ιωαννίδου (2003) (ΓΣΟ) 1,70μ.

(2) Σεργιελένα Κωνσταντίνου (1999) (ΓΣΟ) 1,65μ.

(3) Χριστίνα Κωνσταντίνου (2009) (ΓΣΟ) 1,60μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Δημήτρης Χριστοφή (2005) (ΓΣΟ) 5,20μ.

(2) Χρίστος Ταμάνης (2000) (ΓΣΟ) 5,20μ.

(3) Άδωνις Αντωνίου (2008) (ΓΣΟ) 4,70μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μιχάλης Γεωργαλλέττος (2005) (ΓΣΠ) 14,71μ. (+2,8)

(2) Αναστάσιος Κιουρτζίδης (2008) (ΓΣΚ) 13,93μ. (+2,9)

(3) Δαυίδ Αναστ. Μ. Παιδονόμου (2012) (ΓΣΠ) 13,06μ. (+3,6)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Άντρια Πουρίκκου (2006) (ΓΣΟ) 12,91μ. (+1,0)

(2) Αθηνά Τζιατζιούλη (2005) (ΓΣΠρ) 12,45μ. (+2,9)

(3) Χλόη Χρίστου (2003) (ΓΣΟ) 12,16μ. (+0,1)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαρίνα Χατζηκώστα (2009) (ΓΣΟ) 13,73μ.

(2) Αλεξάνδρα Φράκα (2008) (ΓΣΖ) 11,42μ.

(3) Ελένη Αγγελή (2009) (ΓΣΟ) 10,42μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Κυριάκος Γενεθλή (2005) (ΓΣΟ) 53,59μ.

(2) Μάριος Μακρής (2004) (ΓΣΕ) 49,37μ.

(3) Κωνσταντίνος Γουανίς (2007) (ΓΣΟ) 47,25μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ανθή Αποστολίδου (2009) (ΓΣΠ) 57,30μ.

(2) Κωνσταντίνα Αντωνιάδου (2008) (ΓΣΟ) 50,00μ.

(3) Ραφαέλλα Σάββα (2010) (ΓΣΖ) 48,45μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Σωτήρης Αχιλλέως (2004) (ΓΣΟ) 60,96μ.

(2) Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης (2008) (ΓΣΠ) 60,66μ.

(3) Χρίστος Κωνσταντίνου (2009) (ΓΣΠ) 40,63μ.

4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γ.Σ. τα Παγκύπρια (ΓΣΠ) 43.91

(2) Γ.Σ. Πράξανδρος (ΓΣΠρ) 45.18

(3) Γ.Σ. Ευαγόρας (ΓΣΕ) 45.74

4Χ100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Γ.Σ. Ευαγόρας (ΓΣΕ) 48.55 ρ.αγ.

(Στεφανία Σίμου Κυριαζή, Παναγιώτα Τσολάκη, Ανδριάνα Κυριάκου, Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι)

(2) Γ.Σ. Παγκύπρια (ΓΣΠ) 50.80

(3) Γ.Σ. Κόροιβος (ΓΣΚ) 50.87