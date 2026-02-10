Νίκησε στο ντέρμπι και συνεχίζει αήττητη η Αναγέννηση Δερύνειας

Με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση της δεύτερης φάσης στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15.

Στον πρώτο όμιλο είχαμε το ντέρμπι κορυφής όπου η Αναγέννηση Δερύνειας επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς από τέρματα του Γιώργου Πέτρου (8') και Κάρεφορτ (14').

Με τη νίκη της η Αναγέννηση Δερύνειας, που συνεχίζει αήττητη στο δεύτερη φάση, έφθασε στους 51 βαθμούς και άφησε τον ΠΑΟΚ στους 43 βαθμούς.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Οθέλλος Αθηαίνου με 40 βαθμούς

Τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο:

Οθέλλος Αθηαίνου - Ολυμπιακός SW Cyprus 2-1

Γεροσκήπου FC - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος 0-2

Ασπίς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 1-3

ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς - Αναγέννηση Δερύνειας 0-2

Στο δεύτερο όμιλο σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ερμής Αραδίππου - Χαλκάνορας 3-2

ΠΑΕΕΚ - ΜΕΑΠ 4-5

Απόλλων - Pro Stars 6-2

Ο αγώνας ΑΕΖ Ζακακίου - FC Λειβάδια δεν έγινε λόγω αδυναμίας καθόδου της ΑΕΖ.

Προηγείται ο Απόλλωνας με 31 βαθμούς και ακολουθούν ΑΕΖ Ζακακίου 22, Pro Stars 19, FC Λειβάδια 17, ΜΕΑΠ 13, Χαλκάνορας 7, Ερμής Αραδίππου 6, ΠΑΕΕΚ 4 βαθμούς.