Μετά τους... μεγάλους, ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε και τους Κ19 της Ομόνοιας

Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας, για την 23η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, οι γαλαζοκίτρινοι επιβλήθηκαν των πρασίνων και σε επίπεδο Κ19.

Συγκεκριμένα η ομάδα Κ19 του ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε με 4-1 της Ομόνοιας και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α', Β', Γ' Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026.

Οι Τζιωρτζής (7’) και Αγγελίδης (31’) έβαλαν από νωρίς μπροστά τον ΑΠΟΕΛ, για τον οποίο σκόραραν επίσης οι Καρανάτσιος (78’) και Πίρβου (90’). Για την Ομόνοια σκόραρε στο 90+5’ ο Αντωνίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΚΟΠ, οι πράσινοι δέχθηκαν δυο κόκκινες κάρτες, στο 81’ ο Χριστοφόρου και στο 85’ ο Ψηλογένης. Στο ίδιο λεπτό αποβλήθηκε και ο Σαββίδης από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων.

Στο μεταξύ, στα ημιτελικά πέρασε και η Πάφος FC που επικράτησε με 2-0 του Εθνικού. Στην τετράδα βρίσκονται επίσης ΑΕΚ και Ολυμπιακός που απέκλεισαν εδώ και καιρό τις ΠΑΕΕΚ και Νέα Σαλαμίνα.