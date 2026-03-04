ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χάρι Κέιν στο κυνήγι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Ο Χάρι Κέιν στο κυνήγι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Ο Χάρι Κέιν σημείωσε το 29ο και 30ό του γκολ στην Bundesliga 2025/26, στο «Der Klassiker» εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ήδη ο Άγγλος διεθνής επιθετικός, από τότε που μετακόμισε -από την Τότεναμ-στην Μπάγερν Μονάχου το 2023, έχει σκοράρει 130 γκολ και έδωσε 31 ασίστ σε μόλις 133 αγώνες για τους  Βαυαρούς. Και τώρα έχει ένα πολύ ξεχωριστό ρεκόρ στο στόχαστρό του.

Ο Χάρι Κέιν έχει πλέον 10 αγώνες να παίξει, όχι μόνο για να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ σκοραρίσματος στη σεζόν στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας (36 γκολ το 2023/24), αλλά και το ιστορικό ρεκόρ ολόκληρης της κατηγορίας. 

Αν καταφέρει να διατηρήσει το τρέχον ποσοστό σκοραρίσματος των 1,25 γκολ ανά αγώνα, θα γράψει το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας. Εάν ο Κέιν συνεχίσει να σκοράρει αυτή τη σεζόν, θα ολοκληρώσει τη σεζόν με 43 γκολ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εξειδικευμένη γερμανική ιστοσελίδα transfermarkt.

Το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν σε μία μόνο σεζόν στην Bundesliga, έχει σημειώσει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός επιθετικός 41 γκολ σε μόλις 29 αγώνες για την Μπάγερν Μονάχου τη σεζόν 2020/21. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε τον Γκερντ Μίλερ, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της λίστας, ο οποίος σκόραρε 40 γκολ σε 34 αγώνες την περίοδο 1971/72 για την Μπάγερν. Ο Μίλερ καταλαμβάνει επίσης την τρίτη θέση έχοντας σκοράρει 38 τη σεζόν 1969/70. 

Η πρώτη σεζόν του Κέιν στη Γερμανία καταλαμβάνει στη συνέχεια την τέταρτη θέση, με τον Άγγλο να σκοράρει 36 τη σεζόν 2023/24.

Μίλερ και Λεβαντόφσκι κυριαρχούν στην υπόλοιπη δεκάδα, με τους μόνους παίκτες που δεν ανήκουν στην Μπάγερν να είναι ο Ντίτερ Μίλερ της Κολωνίας (34 γκολ το 1976/77) και ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ (31 γκολ το 2016/17). 

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

