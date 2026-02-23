Πρωτάθλημα Νέων: Διατήρησε το +5 η Πάφος FC
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α' Κατηγορίας.
Πρώτη στην κατάταξη η Πάφος FC με 52 βαθμούς και ακολουθεί με 47 βαθμούς η Ανόρθωση και αμέσως πιο κάτω η ΑΕΚ με 45 βαθμούς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
AEK - ΑΠΟΕΛ 3-1
ΕΝ Παραλιμνίου - Πάφος FC 0-3
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Απόλλωνας 1-3
Ανόρθωση - Αγία Νάπα 2-1
Άρης - Νέα Σαλαμίνα 3-2
Ολυμπιακός - Ομόνοια Λευκωσίας 1-5
Ομόνοια 29Μ - ΑΕΛ 2-1