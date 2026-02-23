ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωτάθλημα Νέων: Διατήρησε το +5 η Πάφος FC

Δημοσιευτηκε:

Με τις αναμετρήσεις της 19ης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α' Κατηγορίας.

Πρώτη στην κατάταξη η Πάφος FC με 52 βαθμούς και ακολουθεί με 47 βαθμούς η Ανόρθωση και αμέσως πιο κάτω η ΑΕΚ με 45 βαθμούς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

AEK - ΑΠΟΕΛ 3-1

ΕΝ Παραλιμνίου - Πάφος FC 0-3

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Απόλλωνας 1-3

Ανόρθωση - Αγία Νάπα 2-1

Άρης  - Νέα Σαλαμίνα 3-2

Ολυμπιακός - Ομόνοια Λευκωσίας 1-5

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΛ 2-1

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

