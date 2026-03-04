Formula 1: Η μεγάλη πρεμιέρα με τους Γιόκκα και Μασούρα

Δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Κύπρο, ο Δημήτρης Γιόκκας και ο Φρίξος Μασούρας, ενώνουν δυνάμεις και δίνουν το σύνθημα για την εκκίνηση της νέας σεζόν Formula 1, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:10, με μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026.

Ο Δημήτρης Γιόκκας έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα με τη Formula 1. Από το 1980, όταν παρακολούθησε το πρώτο του Grand Prix σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, μέχρι σήμερα, η πορεία του αποτελεί σημείο αναφοράς για την κυπριακή αθλητική δημοσιογραφία. Για περισσότερα από 30 χρόνια καλύπτει δημοσιογραφικά το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, κυρίως ως τηλεσχολιαστής, μεταφέροντας με τη χαρακτηριστική φωνή και το πάθος του τον παλμό των αγώνων σε κάθε κυπριακό σπίτι.

Το 2011 ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ στο Milton Keynes, αναδεικνύοντας τη συμβολή Κυπρίων τεχνικών στις επιτυχίες της Red Bull Racing και φωτίζοντας προσωπικότητες όπως ο Peter Prodromou, που σήμερα ηγείται του τομέα αεροδυναμικής της McLaren.

Το 2013 παρουσίασε ντοκιμαντέρ από το Silverstone Circuit με θέμα τον Ευτύχιο Έλληνα, τον πρώτο οδηγό στην ιστορία του ελληνισμού που συμμετείχε σε επίσημο δοκιμαστικό της Formula 1. Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης του περιοδικού 4ΤΡΟΧΟΙ και σήμερα κατέχει την ίδια θέση στο NewsAutoCY, ενώ είναι δημιουργός και παρουσιαστής του SpeedZone podcast. Είναι επίσης συγγραφέας του βραβευμένου βιβλίου «Ύμνος στην Ταχύτητα», τιμημένος από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου.

Ο Φρίξος Μασούρας, αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες παρουσίες στον χώρο του αθλήματος. Από το 2005 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της δημοσιογραφίας, ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα είναι σταθερά σχολιαστής της Formula 1, με περισσότερα από 370 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα στο ενεργητικό του.

Μέσα από την LTV από το 2009 και στη συνεχεία στη Cytavision από το 2014, έχει περιγράψει κορυφαίες διοργανώσεις ποδοσφαίρου, από την Premier League και τη La Liga μέχρι το UEFA Champions League, ενώ το 2024 ήταν μέλος της ομάδας σχολιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων.

Παράλληλα, έχει πλούσια δράση στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η ταινία του «Αντίο, Κοπρόσκυλα!» τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού στο Cyprus Film Days, ενώ το 2016 διακρίθηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγιεβου με το βραβείο Καλύτερου Concept Τηλεοπτικής Σειράς για το “The Midnight Shift”. Το 2024 υπέγραψε τη μικρού μήκους ταινία «Emma», η οποία ετοιμάζεται για φεστιβαλική πορεία.

Την Παρασκευή στις 21:10, αρχίζουμε δυναμικά με την πρώτη εκπομπή Formula 1 Season Preview!

Ο Φρίξος Μασούρας και ο Δημήτρης Γιόκκας αναλύουν τους νέους κανονισμούς αλλά και όλα τα νέα πρόσωπα και τις ομάδες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 2026. Με τεχνική κατάρτιση, εμπειρία δεκαετιών και αυθεντικό πάθος για το άθλημα, προσφέρουν πλήρη ενημέρωση για όλες τις πτυχές της νέας σεζόν μία μόλις μέρα πριν από το πρώτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο του πρωταθλήματος.

Το Σάββατο στις 06:45, η δράση ξεκινά ζωντανά με τα προκριματικά του Australian Grand Prix στην εμβληματική πίστα του Albert Park, στη Μελβούρνη. Η μάχη για την pole position αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι οδηγοί θα κινηθούν στα όρια, αναζητώντας τον ιδανικό γύρο. Οι στρατηγικές επιλογές, η σωστή διαχείριση των ελαστικών και η εξέλιξη της πίστας από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σειράς εκκίνησης.

Την Κυριακή στις 05:00, το F1 Pre Race Show βάζει τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας. Ο Δημήτρης Γιόκκας και ο Φρίξος Μασούρας αναλύουν όσα έγιναν στις κατατακτήριες δοκιμές και αποκωδικοποιούν τα δεδομένα ενόψει της πρώτης εκκίνησης της σεζόν. Με πλήρες ρεπορτάζ από τη γραμμή εκκίνησης, το παρασκήνιο, με τεχνική ανάλυση και εκτιμήσεις για τις στρατηγικές των ομάδων, η αγωνία κορυφώνεται λίγο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα.

Στις 05:45, τα βλέμματα στρέφονται στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Το Australian Grand Prix ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν της Formula 1, με 11 ομάδες, 22 οδηγούς και έναν μόνο στόχο: τη νίκη. Στη γρήγορη και τεχνικά απαιτητική διαδρομή του Albert Park, κάθε επιλογή στρατηγικής και κάθε προσπέρασμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η σεζόν ξεκινά με ένταση, ταχύτητα και μεγάλες προσδοκίες.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκινά. Και η δράση αρχίζει εδώ.