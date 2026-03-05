ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δέκα παίκτες η Νιούκαστλ σόκαρε την Γιουνάιτεντ

Παρότι αγωνίστηκε για περισσότερο από ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, η Νιούκαστλ υπέταξε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, νικώντας την με 2-1 στο Σεντ Τζέιμς Παρκ, για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 45’+1′ λόγω αποβολής του Ράμσεϊ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ πέντε λεπτά αργότερα με πέναλτι του Γκόρντον.

Οι κόκκινοι διάβολοι του Κάρικ απάντησαν στο 45’+9′ με τον Κασεμίρο, όμως δεν μπόρεσαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος.

Οι καρακάξες μάλιστα ήταν εκείνοι που πήραν το παιχνίδι, με τον Οσούλα, που είχε μπει στο ματς στο 85′, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 90′ χαρίζοντας στη Νιούκαστλ την πρώτη της νίκη στην Premier League έπειτα από τις 10 Φεβρουαρίου και οδηγώντας τον Μάικλ Κάρικ στην πρώτη του ήττα στο τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

 

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Τιαό, Μπερν, Τρίπιερ, Χολ, Τονάλι (90’+7′ Μπότμαν), Ράμσεϊ, Ζοέλιντον, Ελάνγκα (84′ Μέρφι), Μπαρνς (46′ Γουίλοκ), Γκόρντον (85′ Οσούλα).

 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Γιόρο, Μαγκουάιρ, Σο (61′ Ουγκάρτε), Μαζράουι (85′ Μαλάσια), Μέινου (76′ Ντιαλό), Κασεμίρο (61′ Νταλό), Φερνάντες, Κούνια, Εμπεουμό (77′ Ζίρκζι), Σέσκο. 

 

