Έβγαλε εύκολα την υποχρέωση ο ΠΑΟΚ

Άκρως κολακευτικό μοιάζει το 4-1 με το οποίο τελικά ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Δημοτικό Γήπεδο Νεαπόλεως κερδίζοντας την Κηφισιά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου χρειάστηκε δύο πέναλτι και δυο γκολ στα τελευταία λεπτά για να πάρει το «τρίποντο» που την έφερε σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Ο τραυματισμός του Γιώργου Γιακουμάκη έφερε στο ματς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να μετατρέπει σε γκολ τις δύο παραβάσεις εντός περιοχής – αμφότερες από τον Άλεξ Πέτκοφ (32’, 72’) – που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς. Ενδιάμεσα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Ρουκουνάκη (60’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για να πάρει διαστάσεις θριάμβου η νίκη των φιλοξενούμενων με τα γκολ των Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (88’) και Γιάννη Κωνσταντέλια (90’+2’).

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίωρο είχε ρυθμό, όχι όμως φάσεις. Ναι μεν οι «ασπρόμαυροι» είχαν την κατοχή της μπάλας, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν καλές αλληλοκαλύψεις κι ουσιαστικά ο Μόισες Ραμίρεζ δεν ένιωσε κάποια σημαντική απειλή. Ό,τι πιο σπουδαίο συνέβη στο διάστημα αυτό, ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Γιακουμάκη, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο, με τον Γερεμέγεφ να περνάει στο γήπεδο.

Ο Σουηδός φορ ήταν αυτός που εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών, λίγο μετά το ημίωρο. Ο Χρήστος Ζαφείρης γέμισε προς την περιοχή σε ένα μακρινό φάουλ, ο Πέτκοφ άπλωσε το χέρι του για να απομακρύνει την μπάλα κι ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα, με τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού να τη μετατρέπει σε γκολ. Μια ημιτελής προσπάθεια του Ζέρσον Σόουζα (38’) και μια καλή ατομική ενέργεια του Δημήτρη Θεοδωρίδη (45’) που σούταρε στην αγκαλιά του Αντώνη Τσιφτσή ήταν η αντίδραση των παικτών του Λέτο.

Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήταν κακό, λόγω των αρκετών διακοπών λόγω μικροτραυματισμών. Φαινόταν, όμως, πως η Κηφισιά είχε μπει με μεγαλύτερη ένταση στο χορτάρι. Κι αν στο 58’ ο Τσιφτσής απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Μπένι δεν συνέβη το ίδιο δυο λεπτά μετά. Από εκτέλεση φάουλ του Ρουκουνάκη – σχεδόν από το ίδιο σημείο που είχε σεντράρει κι ο Ζαφείρης – η μπάλα έσκασε μπροστά στον Τσιφτσή, και κατέληξε στα δίχτυα του χωρίς να παρεμβληθεί κάποιος ποδοσφαιριστής.

Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ. Δέκα λεπτά αργότερα, έπειτα από γέμισμα του Λούκα Ιβανούσετς μέσα στην περιοχή, ο Α’ κατηγορίας διαιτητής UEFA από την Πέλλα καταλόγισε νέο πέναλτι σε μαρκάρισμα (πάλι) του Πέτκοφ πάνω στον Χόρχε Σάντσεζ. Από το VAR (Χρήστος Βεργέτης, Θανάσης Τζήλος) δεν υπήρξε διαφορετική γνώμη, με τον Γερεμέγεφ να ντουμπλάρει τα γκολ του από την άσπρη βούλα.

Η Κηφισιά προσπάθησε να ισοφαρίσει εκ νέου, χωρίς όμως να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Για να φτάσουμε στο 88’, όταν σε μια απομάκρυνση της μπάλας από τον Ούγκο Σόουζα, ο Μπάμπα έπιασε το μονοκόμματο σουτ, έγινε κόντρα στον πεσμένο αρχηγό των γηπεδούχων, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Ραμίρεζ που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Για… κερασάκι στην τούρτα, ήρθε το τελικό 1-4 στις καθυστερήσεις από τον Κωνσταντέλια που έφυγε στην κόντρα και πλάσαρε τον Ραμίρεζ αξιοποιώντας την ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Το «τρίποντο» έφερε τον ΠΑΟΚ στους 53 βαθμούς και στην πρώτη θέση στην ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να επισκέπτονται την Κυριακή (8/3, 21:00) το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους». Η Κηφισιά, από την άλλη, έμεινε στους 24 βαθμούς και τη δέκατη θέση, ταξιδεύοντας τη Δευτέρα (9/3, 18:00) στο Αγρίνιο για το κρίσιμο ματς με τον Παναιτωλικό.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Πέτκοφ – Μπιάνκο, Ιβανούσετς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (77’ Λαρουσί), Εμπό (87’ Μούσιολικ), Αμανί (60’ Πόμπο), Μπένι (77’ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60’ Μίγιτς), Ζέρσον Σόουζα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (61’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (23’ Γερεμέγεφ).