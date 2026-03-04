Η πίστη είναι αλλιώτικη

Η Ανόρθωση παραμένει σε οριακό σημείο όσον αφορά την προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού. Είναι μόλις στο +3 από τη 12η θέση και την επικίνδυνη ζώνη. Η διαφορά είναι όμως τώρα πως δείχνει μία σταθερότητα με τον Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο της. Τόσο ως προς τα αποτελέσματα όσο και στην απόδοση.

Με τον Ιταλοαργεντινό μέτρησε δύο νίκες (0-1 τον Άρη και 3-0 την Ένωση) και έφερε δύο ισοπαλίες (1-1 στο 90+8΄ με την Ε.Ν. Ύψωνα και 0-0 με την Πάφο.) Και η πίστη για… ξεμπέρδεμα είναι αλλιώτικη και φαίνεται και από τις αντιδράσεις του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ανεβαίνουν οι ρυθμοί για τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ την Κυριακή (17:00), με την τεχνική ηγεσία να μην υπολογίζει στους Ντιόν και Αρτυματά. Το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι επιλογές δίνει ευελιξία κινήσεων.