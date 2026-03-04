ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα λεφτά που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ μέχρι τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με τον Φωτίου

Η αναφορά από τον πρόεδρο της εταιρείας στη Γενική Συνέλευση του σωματείου

Σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα, σημείωσε ότι από την αρχή του 2026 μέχρι τις 31 Μαΐου υπάρχουν ανάγκες να καλυφθούν ύψους 6,1 εκατομμυρίου ευρώ. Το ποσό, όπως είπε, μειώθηκε και έπεσε κοντά στα 4 εκατ. μετά την πώληση του Μάριους Κόρμπου.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σύντομα θα απευθυνθεί επίσημα στον κόσμο και θα μιλήσει για όλα όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν στο μέλλον.

Ακόμα, δήλωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 31 Μαίου για να βγει η σεζόν χρειάζονται 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Με τα λεφτά που μπήκαν όμως στα ταμεία από την πώληση του Μάριους Κόρμπου το ποσό έπεσε περίπου στα 4 εκατομμύρια.

Eπιπλέον, ανάφερε ότι το χρέος ανέρχεται γύρως στα 42-43 εκατομμύρια ευρώ.

