Nέα νίκη για Σοσιεδάδ και βρίσκει στον τελικό του Copa Del Rey την Ατλέτικο

Στον τελικό του Copa Del Rey η Σοσιεδάδ! Η ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο ήταν ανώτερη και στον δεύτερο ημιτελικό της με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, καταφέρνοντας να διατηρήσει ξανά ανέπαφη την εστία της και να βρει το γκολ της νίκης με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ στο 87', για να πάρει την πρόκριση με συνολικό σκορ 2-0!

Έτσι, η Σοσιεδάδ έκλεισε ραντεβού με την Ατλέτικο Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, εκεί όπου θα διεκδικήσει στο τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία της, έχοντας στεφθεί Κυπελλούχος για τελευταία φορά το 2020.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν πρώτοι το γκολ στο 13', όταν ο Παντίγια απέκρουσε εντυπωσιακά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σολέρ, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 37', με τον Μπαρενετσέα να γλιστρά και να χάνει μεγάλη ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπιλμπάο είχε μεγαλύτερα ποσοστά κατοχής της μπάλας, όμως η Σοσιεδάδ αμύνονταν αποτελεσματικά, μην επιτρέποντας στην αντίπαλό της να φτιάξει μεγάλη ευκαιρία, ενώ βρήκε και το γκολ της νίκης στο 87', όταν δόθηκε πέναλτι μετά από εισήγηση των VAR και με τον Ογιαρθάμπαλ να ευστοχεί από τα 11 μέτρα, χαρίζοντας τη νίκη-πρόκριση στην ομάδα του!

