Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή στον Μαγκουάιρ για τα όσα έγιναν στη Μύκονο το 2020

To απόγευμα της Τετάρτης (04/03) γνωστοποιήθηκε η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου για την υπόθεση του Χάρι Μαγκουάιρ και τα όσα έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά δημοσιεύματα, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάστηκε και για τις τρεις κατηγορίες που περιελάμβανε το κατηγορητήριο, με το δικαστήριο να αποδέχεται την αντίσταση κατά της σύλληψης, την απόπειρα δωροδοκίας και αλλά και την πρόκληση ελαφρούς τραυματισμού.

Έτσι λοιπόν, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής κρίθηκε ένοχος με τις ελληνικές αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, την ώρα όπου η νομική του ομάδα του αθλητή αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Θυμίζουμε πως τον Αύγουστο του 2020 ο Χάρι Μαγκουάιρ και η παρέα του ενεπλάκησαν σε καυγά με άλλους Βρετανούς τουρίστες στο «Νησί των Ανέμων», προτού επιτεθούν σωματικά και λεκτικά σε τρεις αστυνομικούς της ΕΛΑΣ οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήσεις θαμώνων στο κέντρο διασκέδασης.

Μάλιστα, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον αρχηγό της Γιουνάιτεντ και προχώρησαν στην προσαγωγή του, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει την προκλητική του συμπεριφορά και στο αστυνομικό τμήμα.

