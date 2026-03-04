ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξέφυγε η Άρσεναλ κι αγγίζει τον τίτλο της Premier League

Aκόμη ένα βήμα για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Premier League έκανε η Άρσεναλ, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού πωταθλήματος μετά το 2004.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα υπέταξε το βράδυ της Τετάρτης (04/03) με 1-0 εκτός έδρας την Μπράιτον για την 29η αγωνιστική της Premier League και αύξησε στους επτά βαθμούς τη διαφορά που την χωρίζει από την 2η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έμεινε στο 2-2 στο Έτιχαντ απέναντι στην σούπερ μαχητική Νότιγχαμ.

 

 

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)

Άστον Βίλα-Τσέλσι (2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)

Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1 (9΄ Σακά)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1 (65΄ Σάμερβιλ)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. (22:15)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Άρσεναλ 67 -30αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 60

Μάντσεστερ Γ. 51 -28αγ.

Άστον Βίλα 51

Λίβερπουλ 48

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 44

Έβερτον 43

Φούλαμ 40

Σάντερλαντ 40

Μπόρνμουθ 40

Μπράιτον 37

Νιούκαστλ 36 -28αγ.

Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.

Λιντς 31

Τότεναμ 29 -28αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 28

Γουέστ Χαμ 28

Μπέρνλι 19

Γουλβς 16 -30αγ.

 

 

