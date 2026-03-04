Ξέφυγε η Άρσεναλ κι αγγίζει τον τίτλο της Premier League
Aκόμη ένα βήμα για κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Premier League έκανε η Άρσεναλ, ώστε να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού πωταθλήματος μετά το 2004.
Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα υπέταξε το βράδυ της Τετάρτης (04/03) με 1-0 εκτός έδρας την Μπράιτον για την 29η αγωνιστική της Premier League και αύξησε στους επτά βαθμούς τη διαφορά που την χωρίζει από την 2η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έμεινε στο 2-2 στο Έτιχαντ απέναντι στην σούπερ μαχητική Νότιγχαμ.
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι (2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1 (9΄ Σακά)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1 (65΄ Σάμερβιλ)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. (22:15)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Άρσεναλ 67 -30αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 60
Μάντσεστερ Γ. 51 -28αγ.
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43
Φούλαμ 40
Σάντερλαντ 40
Μπόρνμουθ 40
Μπράιτον 37
Νιούκαστλ 36 -28αγ.
Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.
Λιντς 31
Τότεναμ 29 -28αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Γουέστ Χαμ 28
Μπέρνλι 19
Γουλβς 16 -30αγ.