Έριξε τεσσάρα κι ανέβηκε τετράδα ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός με εμφατική εμφάνιση πήρε πολύ μεγάλο τρίποντο στη μάχη που δίνει για τα playoffs. Oι πράσινοι επικράτησαν 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και έκαναν το πρώτο βήμα για τον μίνιμουμ στόχο τους.

Στην ίσως καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού επί εποχής Μπενίτεθ, οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς και συγκεκριμένα στο 7ο λεπτό με κεφαλιά του Γεντβάι. Στο 15ο λεπτό ο Σάντσες με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό.

Ο ΟΦΗ μείωσε πριν από το τέλος του πρώτου μέρους και συγκεκριμένα στο 45+1′ με τον Σαλσίδο. Το τρίποντο “τσέκαρε” για τον Παναθηναϊκό στο 51′ ο Αντίνο, στο πρώτο του γκολ με το τριφύλλι. Ο Ζαρουρί στο 86ο λεπτό με πανέμορφο σουτ έβαλε το… κερασάκι για τους πρασίνους.

Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός πέρασε στην 4η θέση με 42 πόντους στο +3 από τον Λεβαδειακό. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του έμεινε στους 28 βαθμούς και την 6η θέση μαζί με τον Άρη.

Στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, o Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00) στο Λάμπρος Κατσώνης, ενώ ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (8/3, 17:00).

Το ματς

Ο ΟΦΗ προσπάθησε στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους με κύριο εκφραστή τον Νους, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που πήρε προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα μόλις στο 5ο λεπτό, ο Μπακασέτας εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, γεμίζοντας στην περιοχή, ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι.

Οι γηπεδούχοι απέκτησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργούσαν κινδύνους μπροστά από τα καρέ του Χριστογεώργου. Μάλιστα, στο 15ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους με όμορφο γκολ. Ο Τεττέη εκτός περιοχής έστρωσε στον Σάντσες, ο οποίος έκανε ένα δυνατό σουτ με το δεξί και βρήκε δίχτυα με υπέροχο τρόπο.

Στο 20ο λεπτό ο Ίνγκασον έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Ζαρουρί να περνάει στη θέση του. Στο 24′ ο Παναθηναϊκός άγγιξε και τρίτο γκολ. Ο Αντίνο από τα αριστερά έκανε το γέμισμα προς την περιοχή, ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά, με τον Χριστογεώργο να διώχνει σωτήρια. Στα επόμενα λεπτά, οι Κρητικοί επιχείρησαν να κρατήσουν λίγο περισσότερο, με τους πρασίνους ωστόσο να γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνοι στη μετάβαση.

Στο 40ο λεπτό ο Τεττέη δημιούργησε κίνδυνο στη μετάβαση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε πάνω στον Κωστούλα. Στο 45+1′ οι Κρητικοί ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Ο Νους συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Αθανασίου στα αριστερά, ο μπακ των Κρητικών πάτησε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα με τον Σαλσίδο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κάτι σαν τακουνάκι.

Ο ΟΦΗ μπήκε ορεξάτος στα πρώτα δύο λεπτά του β’ μέρους, έχοντας δύο τελικές. Γρήγορα ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και κατάφερε να βρει ένα τρίτο γκολ. Στο 50’ο Τεττέη τροφοδότησε τον Σάντσες στα δεξιά της περιοχής, με τον Σενγκέλια να τον προλαβαίνει, ωστόσο ο Αντίνο ακολουθούσε και πέτυχε το γκολ. Στο 52′ οι Κρητικοί θέλησαν να απαντήσουν εκ νέου με τον Νους, ενώ λίγο αργότερα ο Κυριακόπουλος απείλησε τον Χριστογεώργο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Σάντσεθ, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Σαλσίδο

Πηγή: sport24.gr