Κατέθεσε αίτημα ο Ολυμπιακός - Αναβάλλεται το ματς με τον Asteras AKTOR

Αναβάλλεται το ματς του Ολυμπιακού με τον Asteras AKTOR μετά το αίτημα που κατέθεσε τελικά σήμερα η ομάδα του Πειραιά.

Οριστικά αναβάλλεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Asteras AKTOR για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι ερυθρόλευκοι τελικά αποφάσισαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος που είχαν και κατέθεσαν αίτημα για αναβολή του ματς του επόμενου Σαββατοκύριακου.

Άμεσα αυτό γίνεται αποδεκτό από τη Λίγκα και έτσι θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία η οποία θα οριστεί.

Θυμίζουμε ότι ο λόγος που ο Ολυμπιακός κατέθεσε το αίτημα για αναβολή του αγώνα με την ομάδα της Τρίπολής είναι η μεγάλη αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν για το Champions League η οποία και θα ακολουθούσε του αγώνα με τον Αστέρα.

Ο αγώνας με την γερμανική ομάδα είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 22:00 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Μία αναμέτρηση που οι ερυθρόλευκοι ζητούν τη νίκη για να ελπίζουν στην πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Έτσι επέλεξαν να μην δώσουν τον αγώνα με τον Αστέρα για να έχουν περισσότερες ημέρες για να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τη μεγάλη αυτή αναμέτρηση.

 

