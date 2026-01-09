Κι αυτό δεν οφείλεται τόσο στα θετικά αποτελέσματα όσο κυρίως στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο παιχνίδι με την Πάφος FC. Οι κυανόλευκοι έδειξαν σημάδια αγωνιστικής ταυτότητας, στοιχείο που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Λοσάδα. Αν και το δείγμα του Αργεντινού τεχνικού παραμένει μικρό, είναι ξεκάθαρο πως δουλεύει με έμφαση στη λεπτομέρεια και προσπαθεί να χτίσει τον δικό του Απόλλωνα. Δεν ήταν τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι βρέθηκε στο «Δασάκι» για να παρακολουθήσει από κοντά την ΕΝΠ, τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Πλέον, ο στόχος είναι αδιαπραγμάτευτος, οι Λεμεσιανοί θέλουν τη νίκη την Κυριακή στο «Τάσος Μάρκου», ώστε η ομάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή της βαθμολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:00, αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.