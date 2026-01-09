Συμφώνησε με την Άρσεναλ για συμβόλαιο έως το 2031 ο Σάκα!

Ο Μπουκαγιό Σακά έχει περάσει σχεδόν όλη του την ποδοσφαιρική ζωή στην Άρσεναλ, η οποία τον έχει κάνει ηγέτη της και δεν σκοπεύει να τον χάσει. Οι πράξεις της, άλλωστε, το επιβεβαιώνουν και οι δύο πλευρές αναμένεται να συνεχίζουν μαζί, τουλάχιστον, έως το 2031!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic, οι «κανονιέρηδες» κατέθεσαν πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του Άγγλου μεσοεπιθετικού για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τον 24χρονο να την αποδέχεται και έτσι οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία.

Μένει να φανεί πότε θα επισημοποιηθεί η ανανέωση του Σάκα, ο οποίος φέτος μετράει επτά γκολ και τέσσερις ασίστ με το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σάκα έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ το 2018 και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 290 αναμετρήσεις με 77 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Παράλληλα, έχει κατακτήσει δύο φορές το Community Shield (2021, 2024) και μία φορά το FA Cup (2020).

