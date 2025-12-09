Κύπελλο Νέων: Στις 17 Δεκεμβρίου ορίστηκαν να συνεχιστούν οι τρεις αγώνες της Α' Φάσης

Συνοπτικά το πρόγραμμα με τους ορισμούς των αγώνων για τις 17/12:

13:30 / Alpha Sports Center Λάρνακα. Θα διεξαχθεί ο αγώνας Ανόρθωση - Freedom24 Krasava ΕΝΥ (διακόπηκε στο 2ο λεπτό όταν το σκορ ήταν στο 0-0).

14:30 / Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου. Θα συνεχιστεί ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα - Εθνικός Λατσιών (διακόπηκε στο 46ο λεπτό όταν η Σαλαμίνα προηγείτο με 2-0).

14:00 / Στάδιο Στέλιου Χαρή στον Ύψωνα. Θα συνεχιστεί ο αγώνας Άρης - Αγία Νάπα (διακόπηκε στο 23ο λεπτό όταν ο Άρης προηγείτο με 2-0).

Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν ΑΕΛ, Ολυμπιακός, ΕΝ Παραλιμνίου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνοια Λευκωσίας, ΜΕΑΠ, ΠΑΕΕΚ, Πάφος FC, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Εθνικός Άχνας, Αναγέννηση Δερύνειας, ΑΕΖ Ζακακίου.