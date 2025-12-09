Κύπελλο Νέων: Στις 17 Δεκεμβρίου ορίστηκαν να συνεχιστούν οι τρεις αγώνες της Α' Φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Την Τετάρτη 17.12.2025 ορίστηκαν να συνεχιστούν οι τρεις αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α', Β', Γ' Κατηγορίας, που είχαν διακοπεί το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω ακαταλληλότητας των γηπέδων από τη συνεχή βροχόπτωση.
Συνοπτικά το πρόγραμμα με τους ορισμούς των αγώνων για τις 17/12:
13:30 / Alpha Sports Center Λάρνακα. Θα διεξαχθεί ο αγώνας Ανόρθωση - Freedom24 Krasava ΕΝΥ (διακόπηκε στο 2ο λεπτό όταν το σκορ ήταν στο 0-0).
14:30 / Κοινοτικό Στάδιο Μαρωνίου. Θα συνεχιστεί ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα - Εθνικός Λατσιών (διακόπηκε στο 46ο λεπτό όταν η Σαλαμίνα προηγείτο με 2-0).
14:00 / Στάδιο Στέλιου Χαρή στον Ύψωνα. Θα συνεχιστεί ο αγώνας Άρης - Αγία Νάπα (διακόπηκε στο 23ο λεπτό όταν ο Άρης προηγείτο με 2-0).
Στην επόμενη φάση προκρίθηκαν ΑΕΛ, Ολυμπιακός, ΕΝ Παραλιμνίου, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνοια Λευκωσίας, ΜΕΑΠ, ΠΑΕΕΚ, Πάφος FC, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Εθνικός Άχνας, Αναγέννηση Δερύνειας, ΑΕΖ Ζακακίου.