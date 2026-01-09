Με τέσσερις απουσίες στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα (09/01) το μεσημέρι την προετοιμασία του για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος.

Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στα πλάνα του σε τέσσερις ποδοσφαιριστές, τους Λούκα Ιβανούσετς, Ντέγιαν Λόβρεν, Γίρι Παβλένκα και Ανέστη Μύθου, λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου του «δικέφαλου του Βορρά»:

«Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01) στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται την παραμονή του αγώνα, περιελάμβανε δουλειά στην τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Ανέστης Μύθου προπονήθηκε ατομικά, ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Λούκα Ιβανούσετς και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία».

sportfm.gr