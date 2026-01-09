ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λίαμ Ροζίνιορ ξεκινά τη νέα ζωή του στην Τσέλσι

Έχοντας εγκαταλείψει αθόρυβα την Αγγλία, ο Λίαμ Ροζίνιορ επέστρεψε θριαμβευτικά ως προπονητής της Τσέλσι, κάνοντας ντεμπούτο το Σάββατο στο Κύπελλο Αγγλίας εναντίον της Τσάρλτον.

Η τελευταία εμπειρία του 41χρονου τεχνικού σε αγγλικό πάγκο χρονολογείται από τον Μάιο του 2024, σε μια ήττα στο Πλίμουθ για τη Χαλ, που τον απέλυσε λίγες μέρες αργότερα. 

Τότε, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Λονδρέζο να καταλαμβάνει την πολυπόθητη θέση στο τιμόνι των «Μπλε», νικητών του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα.

Φεύγοντας από την Αγγλία απέδειξε την αξία του στην Στρασμπούρ, όπου η πίεση είναι σημαντικά χαμηλότερη και όπου ο ιδιοκτήτης (BlueCo) είναι ο ίδιος με της Τσέλσι, ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην ταχεία άνοδό του. 

Η αμερικανική ιδιοκτησία τον επέλεξε ως διάδοχο του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος απολύθηκε την 1η Ιανουαρίου μετά από μια κρίση αποτελεσμάτων κι εν μέσω εσωτερικών εντάσεων.

«Είναι φανταστικό που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, αλλά ο κύριος στόχος μου δεν είναι να γίνω προπονητής της Τσέλσι, αλλά να γίνω ένας επιτυχημένος προπονητής με την Τσέλσι», δήλωσε ο Ροζίνιορ την Τετάρτη, την επόμενη μέρα του διορισμού του.

Ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του την Πέμπτη κι ως εκ τούτου θα διευθύνει τον πρώτο αγώνα του το Σάββατο (10/1) εναντίον της Τσάρλτον (19η στην Championship) για το Κύπελλο Αγγλίας.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του μεταπήδησε στην προπονητική, πρώτα με τις ομάδες Νέων της Μπράιτον, στη συνέχεια με το προπονητικό επιτελείο της Ντέρμπι Κάουντι και τέλος ως πρώτος τεχνικός στη Χαλ.

«Προπόνησα την ομάδα του σχολείου όταν ήμουν 11 ετών. Διοργάνωνα προπονήσεις μαζί τους, οργάνωνα την ομάδα για αγώνες και οι δάσκαλοί μου με άφηναν να το κάνω. Είναι κάτι που αγαπώ και ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου», δήλωσε στο AFP τον Μάρτιο.

Μαθήτευσε από πολύ μικρή ηλικία δίπλα στον πατέρα του, Λιρόι, πρώην παίκτη της Φούλαμ και της Γουέστ Χαμ, μεταξύ άλλων, ο οποίος έγινε επίσης προπονητής μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο. 

Ως πηγές έμπνευσης, αναφέρει τον Μπράιαν Κλαφ και τον Άλεξ Φέργκιουσον μεταξύ των ιστορικών προσωπικοτήτων, αλλά και τον νυν προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι: «Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο ήρωάς μου», δήλωσε στο AFP. «Νομίζω ότι διαμορφώνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, τον τρόπο που έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, τον τρόπο που κάθε προπονητής βλέπει το παιχνίδι». 

Στο πιο δημοφιλές πρωτάθλημα στον κόσμο, καλείται να «αναστήσει» την Τσέλσι που έχει υποχωρήσει στην όγδοη θέση έχοντας κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους εννέα αγώνες της. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι στις 17 Ιανουαρίου εναντίον της Μπρέντφορντ, εντός έδρας. 

Ωστόσο, οι οπαδοί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» θα τον έχουν δει για πρώτη φορά τρεις ημέρες νωρίτερα, στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Λιγκ Καπ εναντίον της Άρσεναλ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

