ΕΝΠ: Ενίσχυση με Ιμέρι στη μεσοεπιθετική γραμμή

Οι βυσσινί επισημοποίησαν την συμφωνία με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό.

Σε ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής προχώρησε η ΕΝΠ, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντεμίρ Ιμέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των βυσσινί:

«Η Ε.Ν.Π. ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Demir Imeri. Ο Demir αγωνιζόταν στη Rabotnicki κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε άλλες ομάδες της πατρίδας του και μεταξύ άλλων σε ομάδες στην Ουκρανία, τη Μάλτα και την Αλβανία. Έχει επίσης 23 συμμετοχές με τις Εθνικές Ομάδες Νέων της χώρας του. Καλωσορίζουμε τον Demir στη μεγάλη μας οικογένεια και του ευχόμαστε καλή επιτυχία με την ομάδα μας!»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

