Αναβλήθηκε το Ζανκτ Πάουλι-Λειψία, κίνδυνος και για άλλα ματς

Η δριμεία κακοκαιρία "Elli" που πλήττει τη Γερμανία, οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ζανκτ Πάουλι και τη Λειψία, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο (10/1), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga. Το "Millerntor Stadium" στο Αμβούργο έχει καλυφθεί από χιόνι και πάγο και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της εγκατάστασης, υποχρεώνοντας τη λίγκα να αναβάλλει το παιχνίδι, το οποίο θα οριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν άμεσα και αυτό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο και σε άλλα προγαμματισμένα ματς, όπως αυτό της Ουνιόν Βερολίνου με τη Μάιντς και εκείνο της Βέρντερ Βρέμης με τη Χοφενχάιμ.