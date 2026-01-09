Μπαρτσελόνα: Μέχρι αύριο τα ιατρικά του Κανσέλο

Θέμα ωρών είναι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ζοάο Κανσέλο στην Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης βρίσκεται στη Λισαβόνα και αναμένει το πράσινο φως για να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για τα ιατρικά τεστ, που θα γίνουν το αργότερο το Σάββατο.

Τίποτα δεν δείχνει ικανό να χαλάσει τη συμφωνία απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας. Οι «μπλαουγκράνα» θα δώσουν 4 εκατ. ευρώ ως «ενοίκιο» για τον ποδοσφαιριστή.

Έτσι ο 31χρονος πολυσύνθετος Πορτογάλος άσος θα επιστρέψει στην ομάδα που είχε αγωνιστεί, επίσης δανεικός, τη σεζόν 2023/24, όταν σε 42 εμφανίσεις είχε 4 γκολ και 5 ασίστ.

Η μεταγραφή, πάντως, δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στη Ρεάλ την Κυριακή. Οι ανακοινώσεις αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

sportfm.gr