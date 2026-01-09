ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «φλερτ» έγινε «γάμος» ανάμεσα στον Θελάδες και την Πάφος FC

Με βίντεο η Πάφος επισημοποίησε τον Ισπανό προπονητή μέχρι το 2027

Ο Albert Celades φέρνει στην ομάδα εμπειρία από τα υψηλότερα επίπεδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τόσο ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Celades είχε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα δεκαπέντε ετών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προερχόμενος από την περίφημη ακαδημία La Masia της FC Barcelona, ξεχώρισε ως αμυντικός μέσος στη Barcelona, συμβάλλοντας σε πολλούς τίτλους La Liga και Copa del Rey. Αγωνίστηκε επίσης σε RC Celta de Vigo, Real Madrid — όπου κέρδισε τίτλους La Liga και το UEFA Champions League. Αγωνίστηκε επίσης στις Girondins de Bordeaux, Real Zaragoza και στην New York Red Bulls του MLS, με περισσότερες από 280 συμμετοχές και δέκα σημαντικές διακρίσεις/τίτλους στην καριέρα του.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Celades εκπροσώπησε την Ισπανία σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και στην εθνική ανδρών, καταγράφοντας συμμετοχές και αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998. Μετά την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής, ο Celades αφοσιώθηκε στην προπονητική, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στις εθνικές ομάδες νέων της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Under-21, με αξιόλογη παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

 Έχει επίσης υπηρετήσει ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Ισπανίας και στη Real Madrid, και έχει διατελέσει πρώτος προπονητής στη La Liga με τη Valencia CF. Η Πάφος FC είναι βέβαιη ότι το όραμα, η εμπειρία και η δέσμευση του προπονητή για αριστεία θα οδηγήσουν την ομάδα σε νέες επιτυχίες. Τον καλωσορίζουμε θερμά και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Αναλυτικά:

Από τις μεγαλύτερες σκηνές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου…στην καρδιά της Πάφου.

Η ιστορία συναντά το μέλλον.

🫱🏽‍🫲🏾Καλοσωρίζουμε τον Albert Celades στην Πάφος FC!

ΠΑΦΟΣ FC

