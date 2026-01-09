ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σούπερ Καπ ο Αντόνιο Ρίντιγκερ.

Την ώρα που ο Κιλιάν Εμπαπέ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επανέλθει στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα την Κυριακή (21:00), η Ρεάλ έχει πονοκεφάλους για το κέντρο της άμυνας.

Ο Αντόνιο Ρίντιγκερ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 68ο λεπτό του ημιτελικού με την Ατλέτικο (2-1) και είναι εξαιρετικά αμφίβολο έως... απίθανο ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο για το clasico.

Παράλληλα, με πρόβλημα έφυγε χθες και ο Ραούλ Ασένθιο και θα φανεί ως αύριο αν προλαβαίνει. Δεδομένου ότι χθες δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο Ντιν Χάουσεν και πως ο Ντάβιντ Αλάμπα δεν φαίνεται να υπολογίζεται, ίσως η «βασίλισσα» υποχρεωθεί να κατέβει με τετράδα στα μετόπισθεν τους Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καρέρας και Μεντί την Κυριακή.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κατέθεσε αίτημα ο Ολυμπιακός - Αναβάλλεται το ματς με τον Asteras AKTOR

Ελλάδα

|

Category image

ΕΝΠ: Ενίσχυση με Ιμέρι στη μεσοεπιθετική γραμμή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η Λάτσιο έδωσε 13 εκατ. ευρώ για παίκτη που δεν γνώριζε ο Σάρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «φλερτ» έγινε «γάμος» ανάμεσα στον Θελάδες και την Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Μέχρι αύριο τα ιατρικά του Κανσέλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Αγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα Τσέλσι για Καρέτσα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα του Χολμς μετά την σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Βίρτους: «Εγώ δεν... πνίγομαι!»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διπλή ανακοίνωση από την Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Μας νοιάζει η εικόνα μας - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στους κορυφαίους σε clean sheets για το 2025 Στρακόσα και Τζολάκης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενισχυμένη με Εθνικό η Ανόρθωση - «ΟΚ» με Τόσιτς, μέσα και Κάρλστρομ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BILD: «Η Χέρτα θέλει Ζάζα!»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη