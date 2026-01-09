Εξαιρετικά αμφίβολος για τον τελικό με Μπαρτσελόνα ο Ρίντιγκερ

Την ώρα που ο Κιλιάν Εμπαπέ συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επανέλθει στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Μπαρτσελόνα την Κυριακή (21:00), η Ρεάλ έχει πονοκεφάλους για το κέντρο της άμυνας.

Ο Αντόνιο Ρίντιγκερ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 68ο λεπτό του ημιτελικού με την Ατλέτικο (2-1) και είναι εξαιρετικά αμφίβολο έως... απίθανο ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο για το clasico.

Παράλληλα, με πρόβλημα έφυγε χθες και ο Ραούλ Ασένθιο και θα φανεί ως αύριο αν προλαβαίνει. Δεδομένου ότι χθες δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο Ντιν Χάουσεν και πως ο Ντάβιντ Αλάμπα δεν φαίνεται να υπολογίζεται, ίσως η «βασίλισσα» υποχρεωθεί να κατέβει με τετράδα στα μετόπισθεν τους Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καρέρας και Μεντί την Κυριακή.

sportfm.gr