Προβάδισμα Τσέλσι για Καρέτσα!

Χορός εκατομμυρίων για το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου και της Γκενκ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εμφανίζεται να βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ, όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Έβερτον, Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ.

Εκείνη ωστόσο που φέρεται να έχει το προβάδισμα είναι η Τσέλσι σύμφωνα με το "TalkSPORT" που χαρακτηρίζει τον 18χρονο εξτρέμ ως "νέο Μέσι", ενώ σημειώνει ότι θα απαιτηθούν περί τα 45 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άφιξη του Λίαμ Ρόσενιορ στο Λονδίνο θεωρείται καθοριστική, καθώς θα δώσει στον νεαρό άσο καλύτερες προοπτικές συμμετοχής έναντι της Άρσεναλ.

Ο Ευρωπαίος αναλυτής Άντι Μπράσελ σημειώνει ότι οι "μπλε" αποτελούν την καταλληλότερη επιλογή για τον Καρέτσα, καθώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά και να εξελιχθεί.

«Παίζει τακτικά και αναλαμβάνει ευθύνες. Στην Άρσεναλ, θα ήταν δύσκολο να βρει χρόνο, εκτός αν τον αγοράσουν και τον δανείσουν αλλού. Στην Τσέλσι, παρότι υπάρχουν ανταγωνιστές στη θέση του, θα είχε περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί και να αναπτυχθεί σωστά υπό τον Ρόσενιορ. Αγαπά να ντριμπλάρει, να ξεπερνά αντιπάλους και βελτιώνεται συνεχώς στην τελική πάσα. Είναι σίγουρο ότι θα βάλει περισσότερα γκολ στο μέλλον. Στην Άρσεναλ, το παιχνίδι του θα μπλοκαριστεί. Στην Τσέλσι, έχει ευκαιρίες να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη», αναφέρει.

sdna.gr