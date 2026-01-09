Η Λάτσιο έδωσε 13 εκατ. ευρώ για παίκτη που δεν γνώριζε ο Σάρι!

Οι «λατσιάλι» προχώρησαν σε μια σημαντική επένδυση, δαπανώντας περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 22χρονου Σέρβου επιθετικού από τη Ζάλτσμπουργκ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε την άγνοιά του, εξηγώντας ότι η αξιολόγηση τέτοιων περιπτώσεων δεν περνά αποκλειστικά από τον ίδιο.

«Δεν γνωρίζω αυτόν τον παίκτη. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον σύλλογο που πιθανότατα τον ξέρουν καλύτερα από εμένα. Ειλικρινά, δεν έχω πολλά να πω. Δεν παρακολουθώ το αυστριακό πρωτάθλημα, δεν έχω τον χρόνο. Γι’ αυτό και οι ομάδες διαθέτουν πολλούς σκάουτερ. Στην Τσέλσι, για παράδειγμα, υπήρχαν περίπου 30», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος ο Ράτκοφ, πάντως, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νέο του προπονητή, τονίζοντας πως θεωρεί τον Σάρι ιδανικό για την εξέλιξή του. Ο Σέρβος φορ προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν με τη Ζάλτσμπουργκ, μετρώντας 12 γκολ σε 29 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει 22 τέρματα σε 99 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.

