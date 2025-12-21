Β. Καραγιάννης στο «Γ»: «Θέλουμε αθλητικογράφους που θα κοντραριστούν με τα κατεστημένα»

Σε μια εποχή που το αθλητικό ρεπορτάζ δοκιμάζεται ως προς την ποιότητα, τη γνώση και τις αξίες του, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό κενό με ξεκάθαρο όραμα και κοινωνικό πρόσημο. Ο επικεφαλής της σχολής, Βόρις Καραγιάννης, μαζί με μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα που απαρτίζουν οι Πέτρος Χατζηχριστοδούλου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Πανίκος Κωνσταντίνου και Φάνης Μακρίδης, έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν δημοσιογράφους με γνώση, κριτική σκέψη και θάρρος. Η σχολή στηρίζεται ενεργά από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, ενώ έχουν ήδη συναφθεί συμφωνίες συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου και τον ΠΑΣΠ. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τον ΚΟΑ για συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη θεσμική δυναμική του εγχειρήματος. Παρότι το αρχικό πλάνο προέβλεπε διετή φοίτηση, από τον επόμενο χρόνο, λόγω των αναγκών και του εύρους των ενδιαφερομένων, θα προσφέρεται και η επιλογή του μονοετούς προγράμματος.

Σε συνέντευξή του στο «Γήπεδο», ο Βόρις Καραγιάννης μιλά, μεταξύ άλλων, για τη φιλοσοφία της προσπάθειας, το είδος των δημοσιογράφων που έχει ανάγκη ο τόπος και τις αξίες που οφείλουν να υπηρετούν όσοι επιλέγουν αυτό το απαιτητικό λειτούργημα. Το όραμά του ξεπερνά τα στενά όρια μιας σχολής, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό πυρήνα ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών ανάμεσα σε δημοσιογράφους, προπονητές και αθλητές, ένα «μελίσσι», όπως χαρακτηριστικά λέει, ιδεών και συνεργασιών.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα της Σχολής Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου;

«Η γέννηση της ιδέας ήταν περισσότερο μια διαδικασία. Ουσιαστικά ήταν η διαπίστωση του κενού που υπήρχε στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας ως προς το κομμάτι της μόρφωσης. Οι επιλογές για ένα παιδί της Κύπρου να σπουδάσει αθλητική δημοσιογραφία ήταν πολύ περιορισμένες και οικονομικά απαιτητικές. Η επιλογή της Ελλάδας βεβαίως είναι πολύ καλή, αλλά έχει ένα πιο μεγάλο κόστος για τις οικογένειες των φοιτητών. Η άλλη επιλογή ήταν η γενική δημοσιογραφία, κάτι που για πολλούς αποτελεί αποτρεπτικό λόγο. Ένα παιδί έχει μια κατεύθυνση άμεση για το αθλητικό ρεπορτάζ, οπότε η επιλογή της γενικής δημοσιογραφίας αποθάρρυνε πολλούς. Συνεπώς, η ιδέα της γέννησης της σχολής ήταν η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό, με μια κοινωνική διάσταση, εκτός από το κομμάτι της μόρφωσης».

Ποια είναι η φιλοσοφία της σχολής και τι θέλετε να προσφέρει στους νέους ή γενικότερα στους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και τη δημοσιογραφία;

«Καλώς διευκρινίζεις ότι δεν μιλάμε μόνο για νέους υπό την έννοια του φοιτητή που τελειώνει το σχολείο ή τον στρατό. Όντως μιλάμε για ανθρώπους διάφορων ηλικιών που αγαπούν τον αθλητισμό και την αθλητικογραφία. Η φιλοσοφία είναι να μπορεί ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και τη δημοσιογραφία να λάβει μέσα από τη σχολή τα εφόδια για να μπορεί να υπηρετήσει το λειτούργημα του δημοσιογράφου και στην προκειμένη περίπτωση του αθλητικογράφου. Άρα είναι δύο οι κατευθύνσεις. Προφανώς, είναι η δημοσιογραφία, οι αρχές της και ό,τι συνεπάγεται και ταυτόχρονα, από την πρώτη ημέρα ξεκινάει η εξειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ. Η φιλοσοφία μας είναι τι είδους δημοσιογράφους θέλουμε να διαβάζουμε, να βλέπουμε και να ακούμε!».

Τι δημοσιογράφους θέλουμε;

«Βλέποντας το τιμ της σχολής, τη βασική πεντάδα, μπορεί κάποιος να καταλάβει τη φιλοσοφία μας και τι δημοσιογράφους θέλουμε. Ανθρώπους που ψάχνουν, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κοντραριστούν με τα κατεστημένα και την εξουσία. Αυτή η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη από τα άτομα που διδάσκουν. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ και όχι μόνο, με προσωπικότητα, γνώσεις και εμπειρία. Έτσι θέλουμε να είναι και οι σπουδαστές μας και η εξέλιξή τους αυτή».

Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που διαπιστώνεις σήμερα στην αθλητική δημοσιογραφία και πώς η σχολή στοχεύει να την καλύψει;

«Η μεγαλύτερη ανάγκη, που δεν είναι μόνο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά γενικότερα της δημοσιογραφίας, έχει να κάνει με το επίπεδο γνώσεων. Αυτό το κομμάτι είναι εμφανές ότι λείπει και δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας, αλλά γενικότερο. Η άλλη μεγάλη ανάγκη έχει να κάνει με τη διάθεση ελέγχου της εξουσίας με έναν τρόπο αποτελεσματικό, αγνοώντας το κόστος. Αυτή η διάθεση υπήρχε σε μεγαλύτερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φθίνει όσο περνάει ο χρόνος. Μπαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη δημοσιογραφία, οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι και δεν διαθέτουν τις γνώσεις ή το υπόβαθρο. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια αγάπη για τον αθλητισμό, αλλά δεν αρκεί διότι η δημοσιογραφία είναι πολλά άλλα…».

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στην αρχή και πώς τις ξεπεράσατε;

«Η βασική δυσκολία ήταν να ληφθεί η απόφαση να ξεκινήσουμε! Αφιέρωσα τον περασμένο χρόνο ψάχνοντας την προοπτική να ανοίξουμε μια σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας. Είχα επαφές με πανεπιστήμια, μίλησα με ανθρώπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ψάξαμε λύσεις πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σχολή σε ήδη υφιστάμενο πανεπιστήμιο. Σε αυτή την προσπάθεια, ακούς διαφορετικές απόψεις και στο πλαίσιο αυτό δεχτήκαμε προτάσεις, για να ενταχθεί ένα τέτοιο σχήμα σε πανεπιστήμια. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό που ψάχναμε, δεν θα καλυπτόταν το κενό, στο οποίο υπάρχει -λέω ξανά- και μια κοινωνική πλευρά. Θέλαμε να προσφέρουμε στους σπουδαστές ένα πρόγραμμα με κόστος προσιτό για μια οικογένεια. Η δυσκολία ήταν κυρίως να ληφθεί η απόφαση και βεβαίως η προεργασία που χρειάζεται. Όλες οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με δουλειά, επιμονή και συνεργασία».

Τι είδους μαθήματα διδάσκονται στη σχολή και ποια είναι η συνολική διάρκεια τους σε ώρες ανά εβδομάδα;

«Εδώ πρέπει να πω ότι τα μαθήματα είναι online. Αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί έχω την εμπειρία σπουδής online όταν πέρσι έκανα κάποιες σπουδές σε ελληνική σχολή. Είδα τη διαδικασία, θεώρησα ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να φέρεις κοντά παιδιά της Κύπρου από διάφορα μέρη. Το online παίζει τεράστιο ρόλο όσον αφορά την ευελιξία, το οικονομικό και το κοινωνικό κομμάτι. Όσον αφορά την ποσότητα των μαθημάτων, επί της ουσίας μιλάμε για εννέα ώρες την εβδομάδα στο ξεκίνημα, δηλαδή στο πρώτο τετράμηνο, ενώ μετά οι ώρες αυξάνονται. Διδάσκουν πέντε καθηγητές, ο υποφαινόμενος, καθώς και οι Φάνης Μακρίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Πανίκος Κωνσταντίνου και Πέτρος Χατζηχριστοδούλου. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί φιλοξενούμενοι καθηγητές, όπως συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αθλητές και προπονητές, οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθειά μας το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν με στόχο να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και οι γνώσεις των σπουδαστών. Η ύλη καλύπτει την εισαγωγή στη δημοσιογραφία, δηλαδή πώς γράφουμε την είδηση, υπάρχει εργαστήρι λόγου σε όλα τα είδη, όπως ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άρθρα. Επιπλέον, από την πρώτη μέρα ξεκινάει η εξειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα ιστορίας του αθλητισμού, κοινωνιολογίας του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Τα μαθήματα είναι κυρίως αθλητικού περιεχομένου, αλλά όχι μόνο. Για παράδειγμα ο Φάνης Μακρίδης διδάσκει δημοσιογραφία που εννοείται ότι έχει και πτυχές που δεν είναι αθλητικές. Κι αυτό γιατί πριν απ' όλα είμαστε δημοσιογράφοι, ασχέτως κατεύθυνσης».

Πώς έχει υποδεχθεί το κοινό τη σχολή;

«Η ιδέα έχει τύχει εξαιρετικής υποδοχής από το κοινό διότι έρχεται να καλύψει ένα κενό, μια ευκαιρία που τα παιδιά της Κύπρου μέχρι φέτος δεν είχαν. Επιπλέον, οι αθλητικοί φορείς έχουν υποδεχτεί το άνοιγμα της σχολής με απίστευτα θερμό τρόπο γιατί αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει το αθλητικό ρεπορτάζ και την ανάγκη να βελτιωθεί το επίπεδο της δημοσιογραφίας στον τομέα αυτό».

Πώς βιώνεις μαζί με τους συναδέλφους αυτή τη νέα εμπειρία;

«Εμείς γουστάρουμε που μοιραζόμαστε τη γνώση μας με τους σπουδαστές μας. Εδώ πρέπει να πω ότι υπήρχε ένας προβληματισμός ανάμεσα στην ομάδα των πέντε δημοσιογράφων που ξεκινούμε την προσπάθεια της διδακτικής διαδικασίας. Υπήρχε το ερώτημα: 'Τώρα εμείς είμαστε καθηγητές;'. Διευκρινίζουμε προφανώς ότι δεν μιλούμε για πανεπιστημιακά πτυχία, αλλά είναι διπλώματα που πιστοποιούν ότι κάποιος έχει ολοκληρώσει αυτή τη διδακτική διαδικασία. Πάντα έλεγα στους συναδέλφους ότι δεν έχει σημασία αν είσαι καθηγητής ή αν φέρεις αυτόν τον τίτλο. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας. Όπως ένας νέος συνάδελφος θα έρθει στην αίθουσα σύνταξης και θα κάτσει δίπλα στους πιο παλιούς για να συζητήσει, εμείς ουσιαστικά κάνουμε αυτή τη διαδικασία για τα παιδιά πριν μπουν στον χώρο. Μοιραζόμαστε, βοηθούμε, καθοδηγούμε!».

Η σχολή λειτουργεί εξ ολοκλήρου online. Πώς συνδυάζεται η θεωρία, η πρακτική και η αλληλεπίδραση με την αγορά εργασίας;

«Τα μαθήματα είναι online, ωστόσο όπου μπορούμε θα υπάρχει και το κομμάτι της φυσικής παρουσίας σε γεγονότα. Εννοείται ότι θα πάμε σε αγώνες με τα παιδιά, θα κάνουμε επισκέψεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ότι οι συνεργάτες/φιλοξενούμενοι καθηγητές θα διδάξουν στα παιδιά την πρακτική πλευρά της δουλειάς. Θα υπάρχουν στοχευμένα πρακτικά μαθήματα ώστε ένα παιδί που θα πιάσει δουλειά σε ένα μέσο ενημέρωσης, να μην είναι γι’ αυτόν ένας νέος κόσμος».

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει από ρεπορτάζ μέχρι podcasting και AI. Με ποιο σκεπτικό επιλέγηκαν αυτά τα εργαλεία;

«Επιλεγήκαν μέσω συζητήσεων μεταξύ της καθηγητικής ομάδας και βεβαίως με έρευνα για το τι απαιτείται. Δηλαδή τι χρειάζεται ένας αθλητικογράφος σήμερα να ξέρει για να μπει στο επάγγελμα. Εννοείται ότι η εξειδίκευση έρχεται και στην πράξη. Δεν μπορεί με λίγα λόγια μια σχολή να εντρυφήσει σε όλα τα επίπεδα. Απλώς δίνει την κατεύθυνση και τις γνώσεις και δημιουργείς ένα δημοσιογράφο που στο τέλος πρέπει να επιλέξει αυτό που αγαπά».

Έχοντας πολλή εμπειρία από τα ΜΜΕ, τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι διδάσκοντες, ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που θέλετε να μεταδώσετε στους σπουδαστές σας;

«Εγώ έχω πιο λίγη εμπειρία από όλους, 25 χρόνια, άρα είμαι ο μικρός (γέλια!) Η δημοσιογραφία είναι ένας χώρος με απόψεις, προσεγγίσεις, με διαφορετικές αντιλήψεις. Ο αθλητικογράφος είναι δημοσιογράφος, αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να περάσουμε στα παιδιά τις βασικές αξίες οι οποίες απουσιάζουν. Και οι βασικές αξίες είναι ότι ο δημοσιογράφος, ο αθλητικογράφος, υπηρετεί το κοινό, υπηρετεί την αλήθεια, κανέναν άλλον».

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της σχολής; Υπάρχουν νέα προγράμματα, συνεργασίες ή καινοτομίες στον ορίζοντα;

«Αυτό που θα γίνει με τη νέα σεζόν είναι ότι θα δοθούν επιλογές όσον αφορά τη διάρκεια των προγραμμάτων, ενδεχομένως και στο πόσο θέλει να εμβαθύνει ο καθένας, διότι έχουμε ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων. Είναι οι κλασσικοί φοιτητές, που θέλουν να κάνουν τη σπουδή γιατί η αθλητικογραφία θα είναι η δουλειά τους, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν με ένα τρόπο να συνδεθούν με τον τομέα, είναι άτομα που εργάζονται, είναι άνθρωποι πιο μεγάλης ηλικίας που νιώθουν ότι θέλουν να μορφωθούν. Συνεπώς, θα δοθούν επιλογές όσον αφορά τη διάρκεια των προγραμμάτων, ενός ή δύο ετών, καθώς και προγράμματα με ή χωρίς πρακτική εξάσκηση. Θα είναι προγράμματα κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των σπουδαστών. Ως προς το άμεσο μέλλον, έχουμε ήδη κάνει συμφωνίες με διάφορους αθλητικούς φορείς για να δημιουργήσουμε προγράμματα σεμιναρίων, που δεν σχετίζονται με τη σχολή, αλλά αφορούν και υφιστάμενους δημοσιογράφους. Το όραμα είναι η σχολή να γίνει μια ‘Ακαδημία Αθλητισμού’, στην οποία θα μοιράζονται τη γνώση τους οι διάφοροι φορείς και ομάδες που συμμετέχουν με διάφορους τρόπους στον αθλητισμό. Για παράδειγμα, οι δημοσιογράφοι μπορούν να διδάξουν τους προπονητές κάποια πράγματα, όπως και οι τελευταίοι μπορούν να διδάξουν τους αθλητικογράφους. Οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων με τους οποίους, επίσης, έχουμε κάνει μια συμφωνία και στηρίζουν την προσπάθειά μας, μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους σπουδαστές και τους υφιστάμενους δημοσιογράφους. Η σχολή είναι το ένα κομμάτι, αλλά μπορεί, κι αυτό είναι το όραμά μου, να γίνει ένα ‘μελίσσι’ που να μοιραζόμαστε όλοι τη γνώση μας».

Αν έπρεπε να περιγράψεις τη σχολή με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

«Θα επιλέξω ως πρώτη λέξη την 'δεοντολογία'. Η δημοσιογραφική δεοντολογία είναι η πυξίδα που διασφαλίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν υποτάσσεται ποτέ στο συμφέρον, την ταχύτητα ή την εντύπωση. Σε αυτό επιμένουμε ως σχολή. Η δεύτερη λέξη είναι η ΄ευελιξία'. Έχει τεράστια σημασία για μας η γνώση να είναι εύκολα προσβάσιμη και προσαρμοσμένη στα μέτρα του σύγχρονου ανθρώπου. Το μέλλον της γνώσης, αλλά και το παρόν της σε μεγάλο βαθμό, είναι το διαδίκτυο. Η τρίτη λέξη είναι η 'εξειδίκευση'. Είμαστε ούτως ή άλλως η πρώτη εξειδικευμένη Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Άρα ναι, η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντική γιατί η εξειδίκευση αποτελεί τη συνειδητή εμβάθυνση στη γνώση. Όσο πιο καταρτισμένος και εξειδικευμένος είναι ο δημοσιογράφος, τόσο καλύτερα πληροφορημένο θα είναι το κοινό του».