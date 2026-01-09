Ανακοινώθηκε ο Αγκιέλσκι

Παίκτης της Pogoń Szczeci και επίσημα ο Κάρολ Αγκιέλσκι.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027.

🚨 OFICJALNIE: Karol Angielski nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin ‼️



📝 30-latek podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia kolejny rok lub o kolejne 2 lata.



ℹ️ Angielski przyszedł do Pogoni po rozwiązaniu kontraktu z AEK Larnacą.



📊 Napastnik w tym… pic.twitter.com/a25p4tRDmS