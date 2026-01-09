Το μήνυμα του Χολμς μετά την σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Βίρτους: «Εγώ δεν... πνίγομαι!»

Ο Αμερικανός σέντερ ηγήθηκε της νίκης του Παναθηναϊκού με 84-71 και αναδείχθηκε MVP του αγώνα, επιστρέφοντας μετά από περίπου δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού. Η απόδοσή του έδειξε ότι πλέον μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στους «πράσινους» για τη συνέχεια της σεζόν.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Χολμς τόνισε: «Όταν οι δύο επιλογές που έχεις είναι να βουλιάξεις ή να κολυμπήσεις, εγώ δεν πρόκειται να πνιγώ!». Στο ματς, ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την παρουσία του με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο σε κάτι παραπάνω από 25 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας πως επιστρέφει σε υψηλό επίπεδο και έτοιμος για τη συνέχεια της EuroLeague.

Athletiko