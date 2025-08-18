ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Valencia CF Soccer Academy Cyprus ξεκινά δυναμικά τη σεζόν 2025/26

Η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus μπαίνει τη σεζόν 2025/26 στην 9η χρονιά λειτουργίας της και όλοι στην ακαδημία με βάση το Στρόβολο ετοιμάζονται για μια ακόμη πιο γεμάτη σεζόν, με νέες συνεργασίες, βελτιωμένες εγκαταστάσεις και σύγχρονα εργαλεία προπόνησης και επικοινωνίας.

 

Οι προπονήσεις για τη νέα σεζόν ξεκινούν τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 και θα διεξάγονται σε τρεις χώρους στη Λευκωσία, ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, η Βαλένθια Κύπρου θα δραστηριοποιείται φέτος, στα γήπεδα του Κεραυνού Στροβόλου, στο πλήρως ανακαινισμένο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου και στο Senior School στα Λατσιά.

 

Νέες συνεργασίες και αγωνιστικές ομάδες

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, η επίσημη ακαδημία της Βαλένθια στην Κύπρο υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Ηρακλή Γερολάκκου για τη δημιουργία και συμμετοχή αγωνιστικών ομάδων στις ηλικιακές κατηγορίες Κ14 έως και Κ19 στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ. Παράλληλα, συνεχίζεται για άλλη μια χρονιά, η συνεργασία με το πρόγραμμα “Lion Kids” για την ποδοσφαιρική εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 2-5 ετών, με ειδικά σχεδιασμένο προσχολικό πρόγραμμα.

 

Σημαντική καινοτομία για φέτος είναι η δημιουργία νέου κλιμακίου στο ιδιωτικό σχολείο Senior School στα Λατσιά, μετά από τη σύναψη συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Valencia Cyprus.

 

Ενισχυμένοι δεσμοί με τη Valencia C.F.

Η άριστη συνεργασία και η πλήρης ικανοποίηση της Valencia C.F. από τη δουλειά που γίνεται στην Κύπρο οδήγησε στην ανανέωση της συνεργασίας της ισπανικής ομάδας με την κυπριακή ακαδημία για τρία ακόμη χρόνια, έως το 2028. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, στελέχη της ισπανικής ομάδας θα επισκεφθούν την Κύπρο από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου για σειρά εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για προπονητές, επίβλεψη του προγράμματος και των προπονήσεων, καθώς και επαφές με αθλητικούς φορείς. Οι επισκέψεις, άλλωστε, από τα κεντρικά των «νυχτερίδων» καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι τακτικές.

 

Τεχνολογία στην υπηρεσία της ακαδημίας

Άλλη μία καινοτομία της Βαλένθια Κύπρου για τη σεζόν 2025/26, είναι η εισαγωγή του 360Player, ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης αθλητικών συλλόγων (All-in-one Sports Club Management Software). Μέσα από την πλατφόρμα, οι παίκτες και οι γονείς θα ενημερώνονται άμεσα για όλα τα νέα της ακαδημίας, για αγώνες, προπονήσεις και άλλες δραστηριότητες, ενώ θα αποτελέσει και χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση του προπονητικού έργου.

 

Πληροφορίες εγγραφών

Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε στο 7000 8815, στο email cyprus@valenciacfsee.com ή μέσω της σελίδας @Valenciacfcyprus στο Facebook και στην ιστοσελίδα www.valenciacfsee.com

 

Ποια είναι η Valencia Cyprus

Τη σεζόν 2025/26 η ποδοσφαιρική ακαδημία Valencia CF Soccer Academy Cyprus συμπληρώνει εννιά χρόνια παρουσίας στο νησί μας. Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μοναδικές επίσημες σχολές της Βαλένθια στην Ευρώπη, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί συνεργασίες με τρίτα προγράμματα σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία και Μάλτα. Επίσημες σχολές της Βαλένθια λειτουργούν επίσης σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, ΗΠΑ και Καναδά.

