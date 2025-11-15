Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ιρλανδία

Το τέρμα που καθόρισε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 11ο λεπτό ο Lynskey, έχασε πέναλτι στο 56ο λεπτό η Εθνική μας με τον Θεοδοσίου που έστειλε την μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μας είχε και δύο δοκάρια με τους Πέτρο Ιωάννου και Μιχαήλ Θεοδοσίου.

Κύπρος: Μίχος, Βαττής (53' Πετούσης), Λυσάνδρου, Κ. Ιωάννου (46' Σκάφη), Μιχάλας, Ψηλογένης, Θεοδοσίου, Παπαδόπουλος (80' Ευσταθίου), Παναγή (63' Χαραλάμπους), Π. Ιωάννου, Ευαγγέλου (63' Λουκαϊδης).

Η σημερινή ήταν η δεύτερη ήττα για την Εθνική μας σε ισάριθμους αγώνες του πρώτου ομίλου.