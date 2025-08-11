Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-16

Οι προπονήσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 18,19 και 20 Αυγούστου στο Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο στην Κοφίνου.

Στην κλήση του ομοσπονδιακού προπονητή Άρσεν Μιχαήλοβιτς βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανδρέας Χρίστου, Έκτορας Παναγιώτου, Ντέμης Δημήτρης Μιχαήλ, Χαράλαμπος Βασιλείου

ΑΕΛ Λεμεσού: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Θεόδωρος Παναγή, Φίλιππος Λύτρας, Χριστόφορος Καμπάση

ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας: Αναστάσης Μάρκου

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Θέμης Ρώσσος, Μάριος Επιφανίου

Απόλλων Λεμεσού: Γιάννης Αργυρίδης, Γιώργης Χαραλάμπους, Πάρης Κίμωνος

Άρης Λεμεσού: Αργύρης Παναγιώτου, Γεώργιος Δημητρίου, Γιώργος Βαττής, Κυπριανός Γεωργίου

Ολυμπιακός Λευκωσίας: Μιχάλης Βαρνάβα

Ομόνοια Λευκωσίας: Άθως Κουνούνης, Αλέξανδρος Σκέντερ, Γιώργος Μάκκουλας, Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος

Πάφος F.C.: Μοδέστος Πρόδρομου, Παναγιώτης Σιδερένιος

Πρόγραμμα

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 18, 19 και 20 Αυγούστου, Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου

16:15 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

16:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 - 18:30 Προπονήσεις