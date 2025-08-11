Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-16
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τρεις προπονήσεις θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα η Εθνική ομάδα Παίδων Κ-16.
Οι προπονήσεις θα γίνουν τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 18,19 και 20 Αυγούστου στο Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο στην Κοφίνου.
Στην κλήση του ομοσπονδιακού προπονητή Άρσεν Μιχαήλοβιτς βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
ΑΕΚ Λάρνακας: Ανδρέας Χρίστου, Έκτορας Παναγιώτου, Ντέμης Δημήτρης Μιχαήλ, Χαράλαμπος Βασιλείου
ΑΕΛ Λεμεσού: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Θεόδωρος Παναγή, Φίλιππος Λύτρας, Χριστόφορος Καμπάση
ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας: Αναστάσης Μάρκου
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Θέμης Ρώσσος, Μάριος Επιφανίου
Απόλλων Λεμεσού: Γιάννης Αργυρίδης, Γιώργης Χαραλάμπους, Πάρης Κίμωνος
Άρης Λεμεσού: Αργύρης Παναγιώτου, Γεώργιος Δημητρίου, Γιώργος Βαττής, Κυπριανός Γεωργίου
Ολυμπιακός Λευκωσίας: Μιχάλης Βαρνάβα
Ομόνοια Λευκωσίας: Άθως Κουνούνης, Αλέξανδρος Σκέντερ, Γιώργος Μάκκουλας, Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος
Πάφος F.C.: Μοδέστος Πρόδρομου, Παναγιώτης Σιδερένιος
Πρόγραμμα
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 18, 19 και 20 Αυγούστου, Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου
16:15 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
16:30 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 - 18:30 Προπονήσεις