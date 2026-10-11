Σέντρα στο 4ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Ακαδημιών 2026 της ΠΟΑΑ Λεμεσού

Σέντρα στην συμπερίληψη και το 4ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Ακαδημιών 2026 της ΠΟΑΑ Λεμεσού, είναι γεγονός.

Με τη συμμετοχή παιδιών 7 έως 10 ετών, από ακαδημίες από όλη την Κύπρο, μαζί και παιδιά με αναπηρίες.

Γιατί ο αθλητισμός, ανήκει σε όλους, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.

Το 4ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Grassroots της ΠΟΑΑ Λεμεσού (Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων) σε συνεργασία με την ΚΟΠ διεξάγεται σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2026.

Το τουρνουά αυτό αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και κεντρικό μήνυμα την αποδοχή και την ισότητα. Στη φετινή διοργάνωση λαμβάνουν μέρος συνολικά 47 ποδοσφαιρικές ακαδημίες.