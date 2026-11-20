Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη σύναψη του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας μας, Ali Sabrawi (18/03/2011).

Ο Sabrawi, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος κι έχει καταγωγή από τον Λίβανο, βρίσκεται από μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 15 ετών, η πορεία και η εξέλιξή του τον έφεραν στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας, αποτελώντας πλέον και επίσημα μέλος του ρόστερ της. Μάλιστα, στα τελευταία παιχνίδια, συμπεριλαμβάνεται σταθερά στην αποστολή.

Η Ανόρθωση επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά της Ακαδημίας μας να έχουν πραγματική προοπτική εξέλιξης και μετάβασης στην πρώτη ομάδα.

Η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του Ali Sabrawi αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Του ευχόμαστε υγεία, συνεχή πρόοδο και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Ανόρθωσης.