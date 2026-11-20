Ο Τιμπό Κουρτουά θα υπερασπίζεται την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2028, καθώς επέκτεινε γι' ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιο που έληγε το καλοκαίρι του 2027, όπως γνωστοποίησε σήμερα (20/11) ο ισπανικός σύλλογος. Ο Βέλγος τερματοφύλακας εντάχθηκε στο δυναμικό της «βασίλισσας» το καλοκαίρι του 2018, προερχόμενος από την Τσέλσι, και έχει συμβάλει σημαντικά στις επιτυχίες των Μαδριλένων, με τους οποίους έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- τρία πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Champions League.

Ο 34χρονος άσος έχει καταγράψει 348 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μερένγκες», ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 133 αναμετρήσεις. Με τις αποκρούσεις του στον τελικό του Champions League το 2022 ήταν από τους βασικούς συντελεστές του θριάμβου της Ρεάλ, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά στην ιστορία της, ενώ αναδείχθηκε παίκτης του αγώνα στο Παρίσι, ύστερα από τις καθοριστικές επεμβάσεις του στη νίκη 1-0 επί της Λίβερπουλ.

Θεωρείται ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της γενιάς του και έχει συγκεντρώσει πολυάριθμες ατομικές διακρίσεις. Κατέκτησε το βραβείο «Χρυσά Γάντια» στο Μουντιάλ του 2018, αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ στα βραβεία «The Best» της FIFA την ίδια χρονιά, ενώ το 2022 το "France Football" του απένειμε το «Τρόπαιο Γιασίν» για τον καλύτερο τερματοφύλακα της χρονιάς.