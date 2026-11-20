Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας γνωστοποιεί τη σύναψη συμφωνίας με την Beirut Football Academy (BFA).

Αναλυτικά:

Ο ΑΠΟΕΛ προχωρά στη σύναψη συνεργασίας με την Beirut Football Academy (BFA), με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των ποδοσφαιρικών της προγραμμάτων.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει σειρά δράσεων, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, επισκέψεις εξειδικευμένων στελεχών στην Ακαδημία της BFA, καθώς και φιλοξενία προπονητών, ποδοσφαιριστών και ομάδων της Ακαδημίας στην Κύπρο.

Η Beirut Football Academy αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους οργανισμούς στον τομέα των ποδοσφαιρικών Ακαδημιών στον Λίβανο, με περισσότερα από 1.500 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να συμμετέχουν στα προγράμματά της.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο ΑΠΟΕΛ επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και της εκπαίδευσης νεαρών αθλητών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στον τομέα των Ακαδημιών.