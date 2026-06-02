Σέντρα στο μεγάλο τουρνουά Ακαδημιών Grassroots της Ομόνοιας!

Αρχίζει σήμερα στις 16:00 το πρώτο τουρνουά Ακαδημιών Grassroots που διοργανώνει η ΟΜΟΝΟΙΑ στο «Ηλίας Πούλλος».

Το τουρνουά είναι Παγκύπριας εμβέλειας, υψηλού επιπέδου και συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, με μεγάλο αριθμό ομάδων που θα συμμετάσχουν. Θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη (04/06), με αγώνες από τις 16:00 ως τις 21:00.Το γεγονός ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ άνοιξε το προπονητικό της κέντρο για τη διεξαγωγή του τουρνουά, αποδεικνύει το πόσο σοβαρά το λαμβάνει υπόψη και δείχνει την ευρύτερη φιλοσοφία της ομάδας μας σχετικά με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο.

To τουρνουά θα διεξαχθεί στην παρουσία μελών του τεχνικού επιτελείου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όπως και στελεχών και της Διοίκησης της ομάδας.Στον χώρο θα βρίσκεται και το 22ο πρωτάθλημα!Στον χώρο του τουρνουά θα υπάρχουν φαγητό και ποτό, μουσική, Green Boutique, fun games, καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις!Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του τουρνουά: https://omonoiaacademycup.com/