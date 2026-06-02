Ο Βανά μένει σπίτι του - Ανακοίνωση από τον Άρη

Παραμένει στον Άρη για έκτη σεζόν ο Βανά Άλβες.

Η ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βανά Άλβες για ακόμη ένα χρόνο.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας εντάχθηκε στην ομάδα μας τον Ιούλιο του 2021 και η αγωνιστική περίοδος 2025-26 που ολοκληρώθηκε, ήταν η πέμπτη του στον Άρη.

Σε αυτό το διάστημα, ο Βανά Άλβες κατέγραψε συνολικά 179 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 69 από τα 179 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 38,5%.

Με τον Άρη κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 2022-23 και το Σούπερ Καπ το 2023, ενώ ο Βανά Άλβες είναι επίσης ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στα 18 Ευρωπαϊκά παιχνίδια της ιστορίας του Άρη.

Ευχόμαστε στον Βανά Άλβες ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φανέλα του Άρη.