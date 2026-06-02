Στο Μουντιάλ ξεκινά η νέα εποχή του VAR: Το 3D scanning θα έχει ακρίβεια χιλιοστού στο οφσάιντ

Η FIFA θα σκανάρει και τους 1.248 παίκτες με 36 κάμερες, προκειμένου να τελειοποιήσει την ακρίβεια του VAR.

Το Μουντιάλ 2026 το οποίο ξεκινάει σε λίγες ημέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεδομένα θα είναι η hi-tech διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς η FIFA είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και όλες οι αποφάσεις των διαιτητών να είναι σωστές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα προχωρήσει στο 3D scanning όλων των ποδοσφαιριστών, φέρνοντας μία νέα εποχή στο οφσάιντ και στην υπόδειξή του.

Βλέπετε, το ημι-αυτόματο οφσάιντ μπορεί να έλυνε τα χέρια του VAR, ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις που οι φάσεις ήταν οριακές, όπως δηλαδή στα λεγόμενα toe offsides όπου ένας παίκτης μπορεί να ήταν εκτεθειμένος για λίγα εκατοστά του πέλματος ή της μασχάλης ή ακόμα και της μέσης του. Πλέον, με αυτό τον τρόπο η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει υπάρχει ακρίβεια και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πως θα γίνει το 3D scanning

Πριν την έναρξη του Μουντιάλ λοιπόν και οι 1.248 ποδοσφαιριστές θα μπουν στον ειδικό θάλαμο σάρωσης που έχει δημιουργηθεί από την Lenovo και θα μείνουν εκεί για περίπου 90 δευτερόλεπτα (σ.σ το σκανάρισμα διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο). Εκεί οι 36 κάμερες που θα είναι γύρω τους, θα τραβήξουν εικόνες από διαφορετικές οπτικές γωνίες και στη συνέχεια το ειδικό λογισμικό θα της επεξεργαστεί και θα φτιάξει ένα τρισδιάστατο avatar. Ένα ακριβές μοντέλο σώματος.

Τι θα περιλαμβάνει αυτό; Συγκεκριμένα στοιχεία σε πραγματικές διαστάσεις, όπως το ύψος του, τις αναλογίες των άκρων, το μήκος των ποδιών του, το μέγεθος των πελμάτων του, ακόμη και χαρακτηριστικά όπως η περίμετρος του κεφαλιού του.

Που θα χρησιμοποιείται το avatar

Οι πληροφορίες αυτές θα μπαίνουν στο σύστημα του ημιαυτόματου οφσάιντ και όταν εξετάζεται μια οριακή φάση, το λογισμικό δεν θα στηρίζεται μόνο στα γενικά μοντέλα σώματος, αλλά θα έχει στην διάθεσή του τις ακριβείς διαστάσεις του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα η τελική απόφαση να είναι σίγουρα σωστή, ακόμα και αν κρίνεται για ελάχιστα εκατοστά.

Παράλληλα, θα αξιοποιούνται και από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, δίνοντας την δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων animations που αναπαριστούν με ακρίβεια τη θέση του σώματος των παικτών τη στιγμή της πάσας. Με αυτόν τον τρόπο οι φίλαθλοι μπορούν να βλέπουν πιο κατανοητές και πιο ρεαλιστικές επαναλήψεις των φάσεων οφσάιντ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως η ακρίβεια των σαρωτών αρχικά ελέγχθηκε με τη χρήση αντικειμένων γνωστών διαστάσεων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής μοντελοποίησης με τις πραγματικές μετρήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε αγώνες χωρίς να επηρεάζεται η επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να διαπιστωθεί ότι οι διαστάσεις των παικτών αποτυπώνονταν σωστά στο σύστημα παρακολούθησης. Επιπλέον, η διαδικασία σάρωσης και ενσωμάτωσης των δεδομένων εφαρμόστηκε και στο FIFA Intercontinental Cup 2025 στο Κατάρ.

