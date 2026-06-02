Στις 12 Αυγούστου το ΑΕΚ-ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ κοντράρονται στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο για το Σούπερ Καπ, στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν 2026-27, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League.

Η νέα αγωνιστική σεζόν ξεκινά με ντέρμπι τίτλου, καθώς ΑΕΚ και ΟΦΗ θα αναμετρηθούν στο Σούπερ Καπ, με την ημερομηνία και την έδρα να έχουν πλέον «κλειδώσει».

Όπως επικυρώθηκε από την ΕΠΟ, η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποτελέσει και το πρώτο επίσημο τεστ για την «Ένωση» ενόψει της σεζόν 2026-27, ενώ και για τον ΟΦΗ πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει τη χρονιά με τίτλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έδειξε με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Θα είναι μια καλή πρόβα τζενεράλε και για τους δύο εν όψει των προκριματικών που θα ακολουθήσουν μια εβδομάδα μετά.

Η επιλογή του Παγκρητίου ως έδρα παραμένει σταθερή, δίνοντας στον ΟΦΗ ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της Κρήτης.

Το Σούπερ Καπ θα διεξαχθεί λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Stoiximan Super League, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Έτσι, ΑΕΚ και ΟΦΗ θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό μέσα από ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, που συνδυάζει τίτλο και δυνατές εντυπώσεις ενόψει της νέας χρονιάς.

SPORT-FM.GR