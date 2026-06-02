Τελειώνει του Σα Πίντο στην Πάφο!

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο κατάφερε να οδηγήσει την Πάφο στην κατάκτηση του Κυπέλλου, του τρίτου τροπαίου της ομάδας την τελευταία τριετία.

Με δεδομένο πως το συμβόλαιο του με τους Παφίτες ολοκληρώνεται, η διοίκηση της ομάδας θα συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο της παραμονής του στα ηνία και τη νέα σεζόν.

Η διοίκηση των περσινών πρωταθλητών είναι ικανοποιημένη με το έργο του, ενώ και ο ίδιος εξέφρασε τη θέλησή του να παραμείνει στον πάγκο.

Με αυτά λοιπόν ως δεδομένα, ο Σα Πίντο θα υπογράψει νέο συμβόλαιο και θα αρχίσει δουλειά για το χτίσιμο της Πάφου της σεζόν 2026-2027.

Σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Ε.Τ της Πάφου, Χριστόφορου Ματθαίου ο οποίος είπε συγκεκριμένα στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0:

«Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, όχι μόνο στον προπονητή αλλά και στο ρόστερ. Σίγουρα ο Σα Πίντο ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δούλεψε έναν μήνα και κατάφερε να πάρει το Κύπελλο. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο προπονητής έχει ξεκαθαρίσει σε πολλές τοποθετήσεις του ότι θέλει να συνεχίσει. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα για την ομάδα μας»