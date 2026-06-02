Ομόνοια - Κατοβίτσε: Χάος
ΓΗΠΕΔΟ
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Η πρόταση των Πολωνών για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από την Ομόνοια.
Η Κατοβίτσε σε μία περίπτωση δεν πλησίασε καν τις απαιτήσεις της Ομόνοιας για τον διεθνή σέντερ μπακ ο οποίος ήταν ανάμεσα στους πλέον σταθερούς σε απόδοση παίκτης της φετινής περιόδου.
Για την ώρα, Ομόνοια και Κατοβίτσε χωρίζει χάος είναι πολύ δύσκολο η πολωνική ομάδα να φτάσει στις απαιτήσεις της Ομόνοιας για τον Παναγιώτου.
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