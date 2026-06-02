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«Διαχρονικά ένας παίκτης της Πάφου έχει μια προκλητική στάση όταν παίζει με τον Απόλλωνα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Διαχρονικά ένας παίκτης της Πάφου έχει μια προκλητική στάση όταν παίζει με τον Απόλλωνα»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο των δηλώσεών του αναφέρθηκε στις άσχημες εικόνες που είδε όλη η Κύπρος στον τελικό του κυπέλλου

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα, μίλησε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και ρωτήθηκε για την ένταση που προκλήθηκε στον τελικό του κυπέλλου. 

Διαβάστε ΕΔΩ όσα είπε για το τέλος της συνεργασίας των γαλάζιων με τον Πέδρο Μάρκες 

Όσον αφορά τα έκτροπα στο ΓΣΠ είπε:

«Θα συμφωνήσω πως κάποιες εικόνες δεν ήταν οι πρέπουσες. Θα σταθώ στα λόγια του Προέδρου της Δημοκρατίας πως οι ποδοσφαιριστές έδωσαν την αφορμή για αυτές τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν θα ονοματίσω, όμως διαχρονικά ένας παίκτης της Πάφου έχει μια προκλητική στάση όταν παίζει με τον Απόλλωνα. Όπως και να έχει, τέτοιου είδους πράξεις είναι καταδικαστέες και δεν πρέπει να γίνονται. Ας μην ξεχνάμε πως στο γήπεδο υπήρχαν και πολλά μικρά παιδιά»

Διαβάστε ΕΔΩ την θέση της Πάφου 

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