Το φαβορί του «υπερυπολογιστή» για την κατάκτηση του Μουντιάλ!

Εννέα ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026 και όπως συνηθίζεται πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση, ο υπερυπολογιστής της Opta έκανε τις απαραίτητες... διεργασίες και αποκάλυψε τις επικρατέστερες ομάδες για την κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου, που σχετίζεται με την «στρογγυλή Θεά».

Μετά από 10.000 (!) προσομοιώσεις από τον υπερυπολογιστή της Opta, προκύπτει πως η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 με πιθανότητες 16,1%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (13%), η Αγγλία (11,2%) και η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με 10,4%.

Επικρατέστερη για να προκριθεί στον τελικό είναι η «ρόχα» με 25,6%, ενώ έπονται η Γαλλία με 21% και οι Αγγλία (19%), Αργεντινή (18,1%), Πορτογαλία (13%), Βραζιλία (12,3%) και Γερμανία (10,6%).

Οσον αφορά στις συνδιοργανώτριες χώρες, τα ποσοστά για κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 είναι για τις ΗΠΑ 1,2%, για το Μεξικό 1% και για τον Καναδά λιγότερο από 1%.

Παράλληλα, ο υπερυπολογιστής εκτιμά την πιθανότητα μια ομάδα να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην Ιστορία της στο 35,9%, ενώ από την αφρικανική ήπειρο, το Μαρόκο εμφανίζεται στην 12η θέση με 1,9% πιθανότητες νίκης, ενώ η Σενεγάλη είναι 19η με 1%.

sdna.gr