«Κάναμε πρόταση στον Μάρκες με 40% αύξηση, δεν μας απάντησε ποτέ»

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την Κυριακή (1/6) την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πέδρο Μάρκες.

Ο ίδιος ο Πορτογάλος φορ, με ανάρτησή του άφησε αιχμές σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως επιλέγει να παραμείνει σιωπηλός.

Από την πλευρά του ο Απόλλωνας μέσω του εκπροσώπου τύπου του αναφέρθηκε στον έμπειρο φορ.

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«Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους, άλλοι πρόσφεραν περισσότερα, άλλοι όχι τα προσδοκούμενα. Για την περίπτωση Μάρκες ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα από πλευράς Απόλλωνα. Η ομάδα δαπάνησε 300 χιλιάδες ευρώ πριν τρία χρόνια. Η ομάδα επειδή αναγνώρισε την προσφορά του έστω και με μεγάλη απουσία από σημαντικό αριθμό αγώνων του έκανε μια γενναιόδωρη πρόταση με αύξηση αποδοχών κατά 40% με κλειστό τριετές συμβόλαιο. Ο ίδιος μας είπε να τελειώσει η περίοδος και να απαντήσει, δεν την λάβαμε ποτέ την απάντηση, αποσύραμε την πρόταση και πάμε να αποκτήσουμε δύο κεντρικούς επιθετικούς».